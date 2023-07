La última edición de “La casa de los famosos México” no solo trascendió por la eliminación de Raquel Bigorra, sino también por un comportamiento de Galilea Montijo que llamó mucho la atención de los televidentes del programa y de los usuarios en las redes sociales.

La famosa conductora mexicana tuvo algunas dificultades al momento de hablar, dando la impresión de que algo le sucedía o que estaba mal, pues intentaba hacer su mayor esfuerzo por hablar de una manera normal, pero ello era en vano.

También se le veía algo despistada durante la eliminación, pues se confundía en los participantes y en los movimientos que cada uno de ellos debía realizar como parte del programa.

Galilea Montijo es una de las conductoras de “La Casa de los Famosos México” (Foto: Televisa)

ACUSAN A GALILEA MONTIJO DE HABER CONDUCIDO EBRIA “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

Como es habitual en estos tiempos de internet y redes sociales, una gran cantidad de personas utilizaron sus plataformas digitales para resaltar lo que estaba sucediendo con Montijo, pero no solo ello.

A través de varios extractos de video compartidos en Twitter, los usuarios aseguraron que la conductora estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas, mientras que otros fueron más allá y creyeron que se trataba de sensaciones producidas por algún estupefaciente.

Sin embargo, hubo quienes no hicieron caso a estas especulaciones y defendieron a Galilea, esperando que después pueda dar explicaciones al respecto. Si bien en el momento no existió respuesta por parte de ella, los comentarios dejaron una serie de teorías al respecto.

¿GALILEA MONTIJO ESTUVO EBRIA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Si bien en ese momento, la conductora no dijo nada al respecto, al día siguiente, en el programa “Hoy”, salió a dar la cara tras todas las especulaciones que se habían generado en redes sociales hasta el punto de convertirlo en un tema viral.

De acuerdo a lo expresado por ella, sí le gusta beber de vez en cuando, pero no cuando tiene responsabilidades en el trabajo. Además, se tomó un tiempo para explicar qué es lo que en realidad aconteció en el reality mexicano.

Galilea Montijo reveló que tuvo un problema con una prótesis ósea que tiene dentro de la boca, pues estaba suelta y tenía miedo de que se le caiga en pleno programa en vivo, lo cual la hubiera convertido en el hazmerreir de muchos.

“Les quiero platicar lo que me pasó el día de ayer a mitad del programa. Les voy a contar... acabo de cumplir 50 años y, ¿qué creen? Me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca. Entonces, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó”, fueron algunas de sus palabras.