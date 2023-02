Con total seguridad se puede afirmar que Cristiano Ronaldo tiene dos mujeres muy importantes y que son el pilar de su vida, así como el apoyo para cada paso que él decida dar. Una de ellas es, obviamente, su pareja, Georgina Rodríguez, quien lo acompaña en cada aventura futbolística al lado de sus hijos, mientras que la segunda es su mamá, Dolores Aveiro, artífice de que el deportista haya alcanzado niveles de élite con su buen juego y capacidad goleadora en los terrenos de juego.

Sin importar quién ha estado más tiempo a su lado o quién es la que ahora lo hace feliz desde que se despierta hasta que se duerme, el futbolista portugués ama por igual a estas dos féminas, por lo que no concibe la idea de no tenerlas o que exista cierta rivalidad o enemistad entre ambas. Él quiere tenerlas de la mejor manera posible, felices y dispuestas a seguir formando una hermosa familia que se más hace grande conforme avanzan los años.

Nos referimos a eso porque, para nadie es un secreto que esas dos mujeres no tienen la mejor relación. Como dicen en diferentes partes del mundo, la suegra suele ser alguien muy complicada y especial para las parejas de sus hijos y, precisamente, eso es lo que, en teoría, le ha tocado vivir a Georgina Rodríguez con la mamá de su amado. Sin embargo, ella no se ha dejado dominar en nada y marcó una distancia sana, pero que ha estado afectando a “CR7″.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez celebran su amor y suelen dejarse ver en las redes sociales (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

¿POR QUÉ GEORGINA RODRÍGUEZ NO SE LLEVA CON LA MAMÁ DE CRISTIANO RONALDO?

Desde que se conoció la historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, trascendió que la madre del portugués no estaba muy de acuerdo con ello, aunque por ese entonces no había una relación distante, sino una cordial, en la que se coincidían cuando eran temas relacionados con el futbolista, como el festejo de algún título o las fechas especiales, como lo son los cumpleaños, Navidades, entre otros. Si bien no había un cariño excesivo, todo era muy formal entre las dos partes.

Conforme fue pasando el tiempo, se decía que las dos habían formado una enemistad, pero no había nada confirmado, pues los medios de comunicación, principalmente portugueses, no tenían como probarlo y basaban todas sus dudas en sospechas o rumores que se hacían más fuertes. Es más, en pleno confinamiento todo se acrecentó cuando alguien se percató que Dolores Aveiro dejó de seguir en Instagram a su nuera, pero más tarde emitió un comunicado asegurando que fue un error, ya que no sabe manejar la aplicación.

Los años fueron pasando con habitualidad y todo hace parecer que la relación entre las dos mujeres se puso más tensa hasta el verano europeo del año pasado, época en la que, de acuerdo a varios portales y programas especializados en espectáculos, se habrían dejado de hablar, dejando la comunicación totalmente nula, lo cual habría afectado en cierto modo a Cristiano Ronaldo, pues cualquiera se sentiría mal si es testigo de una pelea entre su madre y su pareja.

Esto se hacía cada vez más notorio y en el Mundial se vieron varias demostraciones. Por ejemplo, se suponía que ambas estaban apoyando a Ronaldo y la selección portuguesa, pero no se les veía en los estadios ni en publicaciones de alguna de las dos, refrendando aquellas habladurías que aseguraban que había una riña en medio y que las había distanciado hasta el extremo de no intercambiar palabras.

Según varios medios informativos, esta pelea se debe a que Dolores Aveiro siempre ha sido una suegra complicada porque busca, supuestamente, lo mejor para su hijo, al punto de querer entrometerse en algunas decisiones que toma la pareja como familia, lo cual no ha sido del gusto de la española, quien tomó la decisión de alejarse de ella por bien propio y para evitar que continúen las discrepancias.

Cristiano Ronaldo junto a su madre, Dolores Aveiro, y a su novia Georgina Rodríguez (Foto: Dolores Aveiro / Instagram)

LOS PRIMEROS ACERCAMIENTOS PARA LA RECONCILIACIÓN

Como es evidente, los demás miembros de la familia de Cristiano Ronaldo se sentían algo incómodos con la situación y qué decir con el propio futbolista, quien estaba en medio de las dos en una situación que a cualquier persona no le gustaría enfrentar en su vida. Y es que, prácticamente, tenía que estar del lado de alguien, ya sea de su madre o de su pareja, dos de las personas más importantes de su entorno, como ya lo mencionamos al inicio de la nota.

Es por ello que Cristiano Ronaldo le habría pedido a su hermana Katia, durante la realización de la Copa del Mundo de Qatar en 2022, que interceda por las dos y logre un acercamiento para zanjar las diferencias y volver a ser una familia unida, como se dejan ver en sus distintas publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, aquellos intentos habrían quedado en nada y cada una mantuvo su postura, por lo que no hubo una reconciliación.

¿CÓMO FUE LA RECONCILIACIÓN ENTRE GEORGINA RODRÍGUEZ Y DOLORES AVEIRO?

De acuerdo con Look de Ok Diario, Georgina Rodríguez y la mamá de Cristiano Ronaldo se habrían reconciliado y todo se transmitió en una cena en la que se les vio juntas. Eso sí, también se comunicó cómo ha sido que se ha cocinado toda esta reunión, en la que finalmente habrían dejado atrás sus diferencias para estar juntas como familia nuevamente.

La madre del futbolista debía haber ido a Arabia para celebrar el cumpleaños de su hijo el pasado 5 de febrero, pero por problemas en el visado no pudo viajar hasta el 15 del mismo mes. Aquel camino en avión lo compartió con Andrade, su pareja, y el hermano mayor del deportista, Hugo, quien suele estar a cargo de algunas cosas del delantero.

A su llegada a tierras árabes, Dolores Aveiro se junto con Cristiano Ronaldo y su nieto mayor, pero Georgina Rodríguez y los demás hijos de Ronaldo brillaron por su ausencia, en una clara demostración de que aún existía un resentimiento por parte de la española, quien no quería ni ver a su suegra en esos momentos.

Dolores Aveiro al lado de su novio en el estadio del Al Nassr (Foto: Dolores Aveiro / Instagram)

Todos los recién llegados a Arabia fueron a ver el partido de Cristiano Ronaldo al estadio del Al Nassr, pero la influencer decidió tampoco ir al al campo. Para eso, el delantero luso le había pedido a su hermano Hugo que sea el mediador entre ambas para que todo regrese a la normalidad, pero parece que todos esos intentos fueron en vano, pues no logró nada.

La luz al final del túnel ocurrió el pasado sábado 18 de noviembre por la noche, cuando toda la familia de Ronaldo, incluyendo a Georgina ya su mamá, asistieron a una cena en un restaurante de lujo, donde fueron captados juntos, dando a entender de que todo ya quedó en el pasado y la familia seguirá unida pese a las diferencias que hubo en su momento.