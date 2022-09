La ruptura de Gerard Piqué y Shakira sigue sumando más capítulos en su mediática historia. Después del anuncio de la separación en junio, apareció la figura de Clara Chía Martí, quien sería la nueva pareja del futbolista español. Ambos han sido captados abrazados y hasta besándose en un concierto y llegando juntos a una boda. Ahora, se ha sumado el nombre de la modelo Bar Refaeli, ex de Leonardo DiCaprio, quien ya antes había sido vinculada al defensor del Barcelona.

Y ha sido el paparazzi Jordi Martin, corresponsal de “El Grodo y la Flaca” en España, quien ha hecho la revelación: Piqué le habría sido infiel a Shakira con Refaeli, con quien protagonizó rumores en 2012. Así informó la revista Cuore de El Periódico.

El medio español citó la declaración del periodista sobre las supuestas pruebas que tendría de la presunta infidelidad de Piqué con la expareja de Leonardo DiCaprio, con quien tuvo una relación entre 2006 y 2011.

“A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había encontrado mensajes con Bar Refaeli, pero no sólo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”, son las declaraciones de Marti que recoge Cuore.

¿QUIÉN ES BAR REFAELI?

¿Cuál es su edad?

Bar Refaeli es una modelo israelí que cumplió 37 años el 4 de junio de 2022. La celebridad también es presentadora de televisión y actriz. La figura pública ya aparecía en comerciales a los ocho meses de nacida.

¿Cómo ha sido su trayectoria?

Refaeli es considerada como una de las modelos más exitosas de su país. Ha liderado diversas listas en su rubro y, en 2013, Forbes la consideró como la modelo mejor pagada de dicho año. Ha tenido papeles en el cine y la televisión, además de que está involucrada en varias empresas de moda.

¿Quién es su pareja?

La prensa internacional informó que Refaeli tuvo una relación con Leonardo DiCaprio después de que se conocieron en Las Vegas, durante una fiesta de la banda U2 en 2005. Sin embargo, en 2022, la modelo se encuentra casada con el empresario Adi Ezra, a quien le dio el “sí, acepto”, en 2015. El matrimonio tiene tres hijos, dos niñas y un varón que nació en 2020.

¿Qué publica en sus redes sociales?

La modelo Bar Refaeli publica fotografías suyas posando en distintas ropas en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram tiene más de 3.5 millones de seguidores. Destacan, sobre todo, sus instantáneas artísticas donde luce su figura.

