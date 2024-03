La familia Spengler está de regreso con la quinta película de la famosa franquicia de especialistas en criaturas espectrales. El estreno de “Ghostbusters: Frozen Empire” (“Ghostbusters: Apocalipsis fantasma” en español), que fue el 20 de marzo, generó mucha expectativa pues no solo traía de regreso a los personajes de las nuevas cintas, sino también a los veteranos Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts y William Atherton. Si ya viviste esta fiesta que combina el terror con el humor de una forma única, y te preguntas si hay una escena sorpresa al final de los créditos, entonces continúa leyendo, porque aquí te lo contesto.

Después del éxito de “Ghostbusters: Afterlife” en 2021, era más que seguro que habría una continuación y Gil Kenan, el guionista y director de la nueva película, tuvo un momento de iluminación: los Spengler dejarían Oklahoma y se mudarían a Nueva York. ¿Dónde exactamente? Pues en la icónica estación de bomberos que usaban los cazafantasmas originales.

“Realmente aman (los actores originales) a sus personajes y a ellos mismos, por eso escribimos esta historia con la confianza de que querrían llegar allí. Si hiciéramos lo correcto con sus personajes en la página, ellos seguirían el camino. Me impresionaron muchísimo con su compromiso con la causa”, dijo Kenan en una entrevista con Next Best Picture.

¿”GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE” TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

En “Ghostbusters: Frozen Empire”, SÍ encontrarás una escena post-créditos , así que no te muevas de tu asiento al finalizar la película si quieres descubrir cuál es la sorpresa que han reservado para esta secuencia.

En realidad, es una corta secuencia que llega a mitad de los créditos, para que la audiencia no tenga que esperar tanto tiempo.

Sin dar muchos detalles sobre lo que se ve en pantalla, solo debo decir que es una escena divertida que vale la pena esperar si eres un verdadero fanático de la franquicia de “Ghostbusters”.

¿DE QUÉ TRATA “GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE”?

En “Ghostbusters: Frozen Empire”, la familia Spengler decide abandonar Summerville, Oklahoma, y regresar al lugar donde empezó todo: la icónica estación de bomberos de la ciudad de Nueva York.

Se unen a los Cazafantasmas originales en un laboratorio de investigación ultrasecreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel. Pero cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna, los nuevos y antiguos Cazafantasmas deben unir fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda Edad de Hielo.