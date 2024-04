Cuando vemos a Giovanni Ciccia encarnando cualquier papel a través de la pantalla, ya sea grande a chica, tiene ese poder de hacernos sentir lo que está interpretando en ese momento, así sea una producción que hemos visto una y otra vez, algo que muy pocos actores peruanos logran transmitir; por ello, no es raro que se haya ganado a pulso el cariño de la gente, que siempre sigue sus pasos en el mundo actoral, pero que también busca saber aspectos de su vida privada. Después de todo, es un personaje público, del que todos quieren conocer. Debido a ello, te contamos cuántos y quiénes son sus hijos.

Cabe mencionar que el también cantante ha interpretado roles como padre de familia en algunos proyectos, entre ellos Rafo en “Margarita: Ese dulce caos”, que narra cómo la vida de un divorciado cuarentón cambia radicalmente cuando su hija de 11 años toca su puerta para quedarse, haciendo que su existencia dé un giro radical; o el rol de Diego Montalbán en “Al fondo hay sitio”, un progenitor de dos mellizos, a quienes quiere, pero trata duramente.

Cristóbal siendo engreído por su padre Diego Montalbán cuando le hizo creer que estaba estudiando para convertirse en chef en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE GIOVANNI CICCIA?

Giovanni Ciccia tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Doménica Seminario, quien ha sido productora ejecutiva de “Django”.

En una entrevista al diario Trome, de 2018, contó cómo se conocieron: “La conocí porque estaba haciendo su primer trabajo en ‘Tinta roja’. Llegó a la oficina y yo también, le vi la cara y había algo en su mirada algo que me resultaba muy familiar”, dijo. Tras ello empezaron a tratarse como amigos y al poco tiempo comenzaron un romance, que llegó al altar.

El actor junto a toda su familia. Esta imagen es del 16 de junio de 2019 (Foto: Giovanni Ciccia / Instagram)

¿CÓMO SE LLAMAN LOS HIJOS DE GIOVANNI CICCIA?

Los hijos de Giovanni Ciccia se llaman: Luca, quien nació en julio de 2008, y Valentino, que llegó a este mundo en 2012.

Respecto a sus pequeños, él ha sido muy claro y prefiere que ninguno siga sus pasos en el mundo de la actuación, al menos durante su etapa escolar. En conversación con Verónica Linares explicó sus poderosas razones.

“Yo no quiero que mis hijos trabajen como actores. (…) Uno de mis hijos hizo una escena aquí en ‘Al fondo hay sitio’, pero es un día, es una experiencia, es una cosa que él va a recordar, pero que él entre en una rutina que no le corresponde ahora, yo creo que no es necesario”, dijo para el canal de YouTube “La Linares.

Pese a ello, dijo que si uno de sus niños se lo pide, le respondería que primero acabe el colegio y después podría estudiar actuación. “Le diría: ‘Si quieres ser actor, estudia’, porque ser actor no es solamente ser muy desenvuelto y ser gracioso. Ser actor es un trabajo mucho más complejo”, indicó.