Sin lugar a duda, Gregorio Pernía es toda una celebridad no sólo en su natal Colombia, también en diversos países, donde lo conocimos a través de las pantallas por su faceta como actor, siendo uno de sus papeles más recordados el Tití en “Sin senos no hay paraíso” (2008-2009), “Sin senos sí hay paraíso” (2016-2018) y “El final del paraíso” (2019). Si bien, tiene más producciones en su haber, él ha sabido hacerse un nombre en todo tipo de escenarios, no olvidemos que formó parte de un reality culinario y uno de baile, y ahora ingresa a uno de convivencia en “La casa de los famosos”.

Debido a que todo el mundo está pendiente de su carrera profesional, el que menos quiere saber datos sobre su vida personal, por ejemplo, cuántos y quiénes son sus hijos. Aunque la mayoría sabe de su hija Luna del Mar, el histrión colombiano tiene una gran familia. A continuación, más detalles.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE GREGORIO PERNÍA?

El talentoso y querido actor Gregorio Pernía tiene en total cinco hijos.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE GREGORIO PERNÍA Y A QUE SE DEDICAN?

Diego Pernía. Es el primogénito del actor de “Hasta que la plata nos separe”, al que tuvo cuando tenía 13 años, fruto de una noche que pasó con la empleada de servicio de su casa. Se sabe que trabaja en el rubro de la albañilería. Aunque no tiene una relación muy cercana a su padre, hay cariño y respeto entre ambos.

Aquí el hijo mayor de Gregorio Pernía, a quien tuvo cuando era adolescente y no supo de existencia varios años después (Foto: Diego Pernía / Instagram)

Emiliano Pernía. Nació el año 2000 y es fruto de la relación de Gregorio con Marcela Mar. El muchacho está siguiendo los pasos de su padre en el mundo de la actuación, por lo que su trabajo viene siendo aplaudido por el público. Ha formado parte de “El asesino” (2023) y “Pickpockets: Maestros del robo” (2018).

Emiliano recostado sobre un mueble para que le tomen una fotografía (Foto: @juanmoore / Instagram)

Luna Pernía. Es la hija mayor que tiene con su esposa Erika Rodríguez. Ella nació en 2006 y se ha mostrado muy cómplice de su padre, con quien ha participado y ganado el reality “Así se baila”. Tanto la joven como el actor muestran lo mucho que se aman en sus redes sociales. Ella es influencer.

"Hay cosas en la vida que se tienen que dejar atrás, hoy qué te gustaría olvidar", escribió el 28 de febrero de 2023 (Foto: Luna del Mar / Instagram)

Julián Pernía. El joven nació en 2007. Acabó el colegio y actualmente vive junto a su madre en la ciudad de Barranquilla. Su padre Gregorio Pernía lo califica como “divertido, comprensivo, amistoso, estudioso, inteligente y tímido”.

El joven junto a su papá Gregorio Pernía el día de su graduación (Foto: Julián Pernía / Instagram)

Valentino Pernía. Es el hijo menor que tuvo el actor con Erika Rodríguez. Nació en 2012 y tal como se aprecia en sus redes sociales, le encanta el fútbol.

El hijo menor de Gregorio Pernía es amante del fútbol (Foto: Valentino Pernía / Instagram)