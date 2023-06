Por cerca de 20 años, “Grey’s Anatomy” nos ha hecho despertar todo tipo de emociones gracias a sus inesperados giros, desenlaces, intrigas amorosas y la muerte de personajes con los que nos encariñamos mucho. Sí, debemos reconocer que la trama nos ha llevado de un extremo a otro, y vaya que nos enganchó con cada uno de los episodios que emitió – hasta el momento – a lo largo de sus 19 temporadas. El sólo hecho de escuchar el nombre de esta producción, nos trae a la mente al grupo de profesionales de la salud resolviendo casos médicos y, a la vez, siguiendo sus vidas con todo lo que eso represente. Si bien, es un ícono de la cultura pop, ¿te imaginas que esta serie su hubiera llamado de otra manera? Aunque suene descabellado creerlo, su título original era muy distinto al que conocemos.

Sí, no te estamos jugando una broma, el exitoso drama médico iba a tener otro nombre, que no cayó nada bien en los actores, quienes al escucharlo no dudaron en sentir rechazo hacía él. En los siguientes párrafos te damos a conocer cuál es, quizá a ti si te guste, o ¿no?

"Grey's Anatomy" ha emitido hasta este 2023, un total de 19 temporadas (Foto: ABC)

EL NOMBRE ORIGINAL “GREY’S ANATOMY”

Durante su encuentro en “Actors on Actors” de Variety, el 6 de junio de 2023, Ellen Pompeo y Katherine Heigl nos sorprendieron con una curiosa anécdota: la vez que escucharon el nombre que iba a recibir la serie de ABC. Según lo narrado por la propia protagonista, “Grey’s Anatomy iba a llamarse originalmente “Complications” (“Complicaciones”, en español).

“¿Recuerdas que intentaron cambiar el nombre? ¿Recuerdas ese día en el set?”, le consultó Pompeo a Heigl, quien le dijo: “No”, por lo que la actriz de Meredith Grey siguió: “Ese es un día que realmente recuerdo porque el estado de ánimo en el set era como: ‘Oh, vamos a cambiar el nombre del programa a Complicaciones’ (…). Fue como si alguien hubiera muerto. Todos en el set sintieron que habíamos estado trabajando muy duro, amamos mucho este programa, ¿y si cambiaran el nombre a este? Nunca iría. Es un título horrible”, manifestó.

Debido a que todos detestaron el nuevo nombre, la idea fue abandonada. “Es un título horrible y había un luto colectivo en el estudio. Pero solo duró uno o dos días”, detalló.

Katherine Heigl and Ellen Pompeo talk about the moment they realized that #GreysAnatomy was successful. pic.twitter.com/gdRGnhZjIL — Pop Crave (@PopCrave) June 6, 2023

¿MÁS NOMBRES EN LUGAR DE “GREY’S ANATOMY”?

Pero esta no es la primera vez que pensó en cambia el nombre de la serie de ABC. En 2017, la creadora Shonda Rhimes reveló en Glamour que se barajaron varios nombres antes de quedarse con el final. Entre los títulos que buscaban hacerse del drama médico estuvieron: “Surgeons” (“Cirujanos”, en español).

Ese mismo año, Kate Walsh, quien interpretaba a la Dra. Addison Montgomery, reveló otro de los nombres que se barajaban: “Doctors” (“Doctores”, en español). “Seguían cambiando el nombre del programa. Era ‘Doctors’ y luego ‘Surgeons’ y luego ‘Complications’ y yo estaba como: ‘¡Qué título de espectáculo de mierda! Anatomía de Grey es el título perfecto’”, dijo a Buzzfeed.

Elenco de la temporada 1 de Grey's Anatomy. (Foto: ABC)

¿NO IBA A SALIR “GREY’S ANATOMY”?

En otro momento de la conversación de las actrices, ambas recordaron que al inicio estaba en riesgo el lanzamiento de “Grey’s Anatomy”, al parecer porque no había convencido mucho el proyecto.

“Estaba nerviosa por no poder mostrar la serie. Hubo un tiempo en que no estaba claro si la iban a estrenar o no. Parece que a alguien de la cadena o del estudio no le gustó lo que estábamos haciendo”, indicó Katherine Heigl, quien dio vida a Izzie Stevens.