Para alegría de muchos fans de Marvel, “Guardianes de la galaxia Vol. 3″ ya está disponible en los cines de varios países alrededor del mundo. Como se anunció desde un inicio, la película no solo explora el misterioso origen de Rocket Raccoon en el MCU, sino que también es la despedida de figuras como James Gunn, Zoe Saldaña y Dave Bautista del estudio.

ATENCIÓN SPOILERS. Si ya viste la cinta, sabes que el grupo protagonista se enfrenta al Alto Evolucionador en un intento por salvar a Rocket. Así, al final del metraje, nuestro querido equipo deberá seguir adelante por caminos separados.

Pero, ¿es realmente lo último que veremos de los personajes? ¿Conoceremos más de ellos en futuros proyectos de la franquicia? Pues, las secuencias adicionales del largometraje nos dan una pista al respecto.

¿Quieres averiguar qué significan? En la siguientes líneas, te brindamos la explicación de las escenas post-créditos (post-credits scenes explained) de “Guardians of the Galaxy Vol. 3″.

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″?

Como es usual con los proyectos del Universo cinematográfico de Marvel, esta cinta tiene 2 escenas post-créditos. La primera es la “intermedia”, que se exhibe al terminar la presentación del equipo de producción principal.

La segunda, es la que se ubica “posterior a los créditos” de todos los trabajadores. Para verla, debes esperar hasta los últimos segundos de la proyección en cines.

EXPLICACIÓN DE LA PRIMERA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″

La primera escena post-créditos de la película de la Marvel nos muestra a Rocket como el nuevo líder de los “Guardianes de la Galaxia”. Tras separarse de Peter, Gamora, Drax, Nebula y Mantis, el carismático mapache está acompañado de Groot en estas aventuras.

A ellos se le suman Kraglin Obfonteri, Adam Warlock, Cosmo el perro espacial y Phyla-Vell, una de las chicas que rescataron de la nave del Alto Evolucionador. El equipo lo completa una criatura llamada Blurp.

La pandilla se encuentra en un planeta aparentemente desierto, mientras conversan sobre sus canciones favoritas. Allí, Rocket hace sonar “Come and Get Your Love” de Redbone, el tema que nos presentó a los Guardianes en el primer film.

En este contexto, unos seres que han aterrorizado a este mundo emergen desde el horizonte. De esta manera, el grupo se prepara para iniciar una batalla. Aún no hay nada confirmado, pero es posible que la trama se desarrolle aún más en una potencial secuela (”Guardianes de la Galaxia 4″).

Rocket Raccoon es ahora el líder los "Guardianes de la Galaxia" (Foto: Marvel Studios)

EXPLICACIÓN DE LA SEGUNDA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″

La última escena posterior a los créditos se centra en Peter Quill. Él regresó a la Tierra para reencontrarse con su abuelo (Gregg Henry) y se los observa tomando desayuno.

El anciano lee un periódico con un impresionante titular: “Abducción extraterrestre: Kevin Bacon lo cuenta todo”, haciendo referencia al especial navideño de los “Guardianes de la Galaxia” que se estrenó en 2022.

En un reflejo de lo monótona que es la vida actual del superhéroe, Peter come cereal y habla sobre cortar el césped. Al parecer, no falta mucho para que el personaje de Chris Pratt regrese a la acción con sus misiones en el espacio.

Por lo menos, eso es lo que Marvel sugiere con la última línea de la producción: “El legendario Star-Lord retornará”. Solo el tiempo nos dirá cuando volverá a la franquicia y quiénes serán sus aliados en el futuro.