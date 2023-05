“Guardianes de la galaxia Vol. 3″, el desenlace de la trilogía de James Gunn en el MCU, ha llegado a los cines. Como sabemos, la película narra los orígenes de Rocket y, tras 150 minutos de metraje, nos ha dejado un gran final que ha conmovido a más de un fanático de Marvel.

Pero, ¿qué pasará con la saga? ¿Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper y Vin Diesel dejarán de ser parte del estudio?

Pues, de acuerdo con las escenas post-créditos de la producción, es probable que veamos nuevas aventuras de algunos de los personajes más queridos del Universo cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, parece que otras figuras se han despedido para siempre de la franquicia. Por lo menos, eso es lo que dos estrellas de Hollywood han confirmado públicamente.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES QUE SE DESPIDIERON DEL MCU CON “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″?

1. Zoe Saldaña

Durante una entrevista concedida a “The Hollywood Reporter”, Zoe Saldaña anunció que “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ sería su despedida del MCU: “No creo que este sea el final para los ‘Guardianes’. Es el final para mí, para Gamora”, manifestó.

Para la artista, es el momento ideal para dejar atrás a aquel personaje que interpreta desde el 2014 y que, para sorpresa de muchos, había sido considerada inicialmente solo para el primer film de la saga.

La actriz reveló que pronunció un gran discurso de agradecimiento en su último día de filmación. Según su testimonio, era importante manifestar su cariño al equipo al que conoce desde hace casi una década: “Le di las gracias a James (Gunn) por su tiempo, su paciencia, su orientación y su amistad”, puntualizó.

Zoe Saldaña declaró que ya no volverá a interpretar a Gamora (Foto: Marvel Studios)

2. Dave Bautista

Por otro lado, Dave Bautista también le ha puesto punto final a su relación con Marvel. Tras 10 años interpretando a Drax, el actor se ha mostrado agradecido con la oportunidad. No obstante, reveló que su experiencia no fue del todo placentera.

“Estoy muy agradecido por Drax. Lo amo. (...) Pero hay un alivio [de que se haya acabado]. No todo fue agradable. Fue duro interpretar ese papel. El proceso de maquillaje me estaba machacando. Y no sé si quiero que Drax sea mi legado: es una interpretación tonta, y yo quiero hacer cosas más dramáticas”, explicó a GQ.

El exluchador buscará opciones mucho más serias para su carrera, como las que tuvo con las cintas “Dune”, “Glass Onion” y “Knock at the cabin”. “No me importan los focos, no me importa la fama. Sólo quiero ser mejor actor. Quiero el respeto de mis compañeros. No necesito elogios, de verdad que no. Se trata de la experiencia, de saber que he logrado algo”, admitió.

Dave Bautista dejará de interpretar a Drax en el MCU (Foto: Marvel Studios)

CHRIS PRATT, ¿SE DESPIDIÓ DEL MCU CON “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″?

A diferencia de Saldaña y Bautista, Chris Pratt se ha mostrado mucho más cómodo con la idea de regresar como Star Lord en un nuevo proyecto de Marvel, tras “Guardians of the Galaxy Vol. 3″.

Según sus declaraciones a Games Radar, el estadounidense estaría dispuesto a continuar con la historia, pese a que James Gunn se marcha a DC: “Sería extraño continuar la historia de ‘Star Lord’ sin James. Ha hecho un trabajo tan magistral en las primeras tres películas. Realmente encontramos la voz de Peter Quill juntos y sin él, obviamente, nunca hubiera tenido esta oportunidad”, inició su relato.

“Para continuar contando la historia, sería realmente importante honrar lo que ha hecho en las primeras tres películas y honrar lo que los fanáticos han llegado a amar del personaje (...) Tal vez en el futuro, si algo tiene sentido, lo haría, pero realmente tendría que marcar muchas de las casillas correctas”, agregó.