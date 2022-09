Después de varios años sin tocar el tema directamente, Hailey Baldwin decidió hablar de su relación con Justin Bieber, una de las jóvenes estrellas del pop más populares hasta el momento. Sin embargo, existe una complicada historia que involucra a Selena Gomez, la cual acaba de aclarar.

Hailey Baldwin, su nombre de soltera, es hija de Stephen Baldwin y sobrina de Alec Baldwin. La fama de su familia le permitió abrirse paso en el mundo del modelaje y ser la imagen de marcas como Yves Saint Laurent, Guess, Ralph Lauren, entre otros.

Desde el 2015, mantuvo una relación intermitente con el famoso cantante Justin Bieber, quien también estuvo en idas y venidas con la actriz Selena Gomez.

Finalmente, el intérprete de “Peaches”, le propuso matrimonio a Hailey en las Bahamas en julio de 2018. Desde entonces, han estado felizmente casados, aunque han debido de enfrentar ciertos retos.

¿JUSTIN BIEBER ESTUVO CON HAILEY BALDWIN Y SELENA GÓMEZ AL MISMO TIEMPO?

Quizás la pregunta más grande que han tenido los fanáticos de estas jóvenes celebridades es acerca de la complicada relación que Justin Bieber mantuvo con Selena Gómez y Hailey Baldwin.

En el internet habían surgido muchas teorías e hilos en Twitter explicando la famosa “línea de tiempo” en la que el cantante de “Baby” salió con alguna de ellas. La mayor interrogante era si, en algún momento, los periodos con ambas se habían superpuesto.

El pasado 28 de septiembre, se lanzó un episodio del conocido podcast “Call Her Daddy”, conducido por Alex Cooper, donde Hailey decidió aclarar la situación de una vez por todas.

“Nunca tuve una relación con él cuando estuvo con alguien más”, aseguró de forma tajante. “No es parte de mi personalidad meterme en la relación de alguien, no estoy interesada en eso y nunca lo estuve”.

Hailey Baldwin y Justin Bieber se casaron en el 2018 (Foto: Justin Bieber / Instagram)

Posteriormente, se mencionó un momento en el que Justin fue visto saliendo con Selena Gómez y, poco tiempo después, se comprometió con Hailey. La modelo de 25 años aprovechó para aclarar la situación y dijo que, si bien pasó tiempo con su exnovia, no estaban saliendo, sino que estaban dando un cierre a todo lo que habían pasado juntos.

“Fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta. No estaban en una relación en ese momento, pero, por supuesto, hay una larga historia ahí”, explicó en el podcast. “Creo que fue lo mejor que pudo hacer para que pueda seguir adelante, comprometerse y casarse”.

Además, dijo que si no lo hubiera hecho, ella siempre se hubiera tenido la incertidumbre acerca de si él verdaderamente lo superó. Actualmente, sabe que este cierre fue el motivo por el que ellos pudieron volver y comprometerse.

¿CÓMO HA SIDO PARA HAILEY BALDWIN SU MATRIMONIO CON JUSTIN BIEBER?

Desde que se comprometió y se casó con Justin Bieber, Hailey Baldwin ha recibido una gran cantidad de mensajes de odio, tanto de forma virtual como en persona. Por un lado, la fundadora de la marca de maquillaje de “Rhodes” consideró que uno de los motivos por el que tantas personas estaban en contra fue porque ambos eran muy jóvenes. Ella tenía 21 años y él 24 cuando se comprometieron.

Han sido muchas las ocasiones en las que Hailey ha tenido que pasar por olas de maltrato y acoso por parte de “fanáticos” que no desean que ellos estén juntos. Uno de ellos fue durante la MET Gala del 2021, cuando un grupo de personas empezó a gritar el nombre de Selena Gomez.

En las redes sociales, se tomó como que esto le afectó a la modelo al punto que casi rompe el llanto, pero en la entrevista explicó que esa no fue la situación.

“Sentí que se me había metido algo en el ojo, ni siquiera sabía bien qué estaban gritando, le pregunté si tenía algo en el ojo y me dijo ‘no, estás bien’”, relató acerca de ese día.

Confesó que esto es algo recurrente desde que está con su actual esposo, pero que ella no permite que esos actos le arruinen los momentos especiales que pasan juntos.

“Nunca han arruinado nada para mí. Nunca han arruinado mi vida, mi felicidad, mi relación o mi negocio. Y esa es la victoria. Puedes intentarlo y estar molesto por ello, pero no cambia nada”, acotó.

Por supuesto, estar con una persona tan famosa como Justin Bieber la ha puesto en el centro de la tormenta. Hasta el momento, han sabido manejarlo y están muy felices juntos 4 años después.

¿QUÉ OPINA HAILEY BALDWIN SOBRE SELENA GÓMEZ?

Durante la entrevista, Hailey Bieber también habló sobre su relación con Selena Gomez y lo que opina sobre ella. Aunque nunca dijeron su nombre explícitamente, ya que solo se refirieron como “su exnovia”, queda bastante claro sobre quién habla.

La esposa de Justin Bieber aseguró que no hay ninguna clase de conflicto entre ambas y que, incluso, “la respeta mucho”.

Alex Cooper le preguntó si creía que un comentario de apoyo en sus redes sociales podría disminuir todo el odio que le dejan algunos de sus fanáticos. No obstante, la modelo dijo que Selena “no le debe nada”, por lo que no espera que haga algo así.

Además, dado el tiempo que tiene la actriz en la industria, considera que quizás “ella sabe que hacer algo así no ayudaría de mucho”, pero que si en algún momento lo hiciera “sería un buen gesto”.