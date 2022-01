¿Qué pasó con Hande Erçel? La estrella de la telenovela turca “Love Is in the Air” recordó a su madre Aylin Erçel, por el aniversario de su fallecimiento. La pareja de Kerem Bürsin manifestó unas sentidas palabras en sus redes sociales, donde fue respaldada por su seguidores. La celebridad, además, colocó una fotografía junto a su progenitora.

La actriz nació en Bandirma, Turquía, el 24 de noviembre de 1993, por lo que tiene 28 años de edad. Su pasión por el arte se vio desde que era muy pequeña y, cuando terminó sus estudios escolares, apostó por la Universidad de Bellas Artes de Mimar Sinan.

Luego, su carrera inició cuando tenía 20 años, en 2013, con una breve participación en “Tata Ramanzar”, la serie de televisión que apareció por ATV. Luego, tendría papeles en diversos proyectos como “Çalıkuşu”, “Çılgın Dersane Üniversitede”, “Hayat Ağacı”, hasta que obtuvo un protagónico en “Güneşin Kızları” como Selin Yilmaz.

Desde entonces, todos los papeles que le tocaba a la artista fueron principales, hasta que le tocó formar parte, entre 2020 y 2021, de “Love Is in the Air”, una historia que le daría fama mundial y amor, porque se acercó más a su coprotagonista, Kerem Bürsin.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE HANDE ERÇEL A DOS AÑOS DE LA MUERTE DE SU MADRE?

La actriz turca Hande Erçel, protagonista de “Love Is in the Air”, dedicó una sentidas palabras por los dos años de la muerte de su madre Aylin Erçel. La pareja de Kerem Bürsin conmovió a sus millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

“¡Una mariposa me besó el cuello! Te extraño mucho, mami...”, se lee en la descripción de la fotografía que subió la celebridad en la mencionada red social. La publicación superó los 1.8 millones de “me gusta” y los 19 mil comentarios.

Aylin Erçel murió el 10 de enero de 2019 debido al cáncer. La madre de Hande y Gamze Erçel tuvo una lucha de varios años contra la enfermedad, pero falleció en el hospital Acibadem Maslak de Turquía. Fue uno de los golpes más duros de Hande.

HANDE ERÇEL Y LA GRAN LECCIÓN QUE LE DEJÓ SU MAMÁ

Como toda madre, Aylin Erçel, siempre quiso lo mejor para su hija -Hande Erçel-, es por ello que siempre estuvo al pendiente de ella y aconsejándola en todo momento. Fue Aylin quien en sus constantes demostraciones de amor hacia su hija le dejó una gran lección de vida.

Fue la misma actriz Hande Erçel quien en entrevista con la revista “InStyle” reveló algunos detalles que nadie conocía de la relación que tenía con su madre.

“La mujer que más me inspira en mi vida es mi madre. Ella es quien siempre me animó a ser la persona que quiero ser”, dijo Hande.

“Siempre trato de vivir de la manera que ella me enseñó, tocando todos los colores de la vida”, agregó.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards y es conocida por su papel principal en Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları, Halka y Sen Çal Kapımı.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE HANDE ERÇEL CON SU HERMANA GAMZE?

Hande y Gamze tienen una relación muy estrecha, aunque pasaron por una época difícil cuando llegaron a la adolescencia. Afortunadamente, ha cambiado mucho con los años y ahora son muy unidas, como se puede comprobar en las redes sociales. Las hermanas están juntas siempre que pueden y, de hecho, Gamze estuvo de vacaciones en Maldivas junto a Hande y su novio, el también actor Kerem Bürsin.

Por otra parte, Gamze es madre de Mavi y la actriz ha confesado en muchas ocasiones que su sobrina es una de sus pasiones.

