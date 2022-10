“House of the Dragon”, la exitosa precuela de “Game of Thrones”, se ha convertido en una de las series más aclamadas de los últimos meses. Y es que cada entrega engancha más a los seguidores de este universo y muestra emocionantes momentos, como ocurrió en el capítulo 8 de la primera temporada, que se emitió el pasado domingo 9 de octubre en HBO Max.

El episodio titulado “The Lord of the Tides” (“El señor de las mareas”, 1x08) no solo anticipó el emocionante final de la temporada 1, también nos mostró una importante escena que presagia la continua devoción de Lord Caswell por Rhaenyra y la división adicional dentro del reino.

Lord Caswell fue visto por última vez en el episodio 6 de la primera temporada de “House of the Dragon”, poco después de que Rhaenyra acababa de dar a luz a Joffery. Caswell saluda cordialmente a Rhaenyra y promete su servicio. Entonces, ¿qué significa la escena del capitulo 8 de la serie de HBO Max? Aquí te lo contamos.

Rhaenyra Targaryen con su hijo Jacaerys Velaryon y su hijastra Baela Targaryen detrás suyo en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿POR QUÉ LA ESCENA DE LORD CASWELL Y RHAENYRA ES TAN ESPECIAL?

El episodio 8 de la primera temporada de “House of the Dragon” mostró el compromiso de Lord Caswell con Rhaenyra más de seis años después de su última aparición en King’s Landing. Es así como se muestra el apoyo duradero que tiene para el heredero elegido del Rey Viserys al Trono de Hierro.

Es así como Rhaenyra cuenta con la lealtad persistente de gran parte del público y la lealtad inquebrantable de Lord Caswell de Bitterbridge. Esto se vio consolidado en una breve escena de “House of the Dragon” que tiene mucha relevancia.

La dedicación de Lord Caswell a Rhaenyra es una encarnación de la división del reino antes de la próxima guerra civil Targaryen. Tras la muerte del rey Viserys, la Casa Hightower y los verdes se reúnen para trazar su plan de sucesión al Trono de Hierro, tal y como aparece en “Fire & Blood” de George R. R. Martin.

Lord Caswell fue visto por última vez en el sexto episodio de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Según Screenrant, una reunión importante tendrá lugar en el episodio 9 de la primera temporada de “House of the Dragon” llamado “The Green Council”. Aquí los verdes ven a Lord Caswell y otros partidarios de Rhaenyra como una amenaza para el heredero elegido al trono, el hijo de Alicent, Aegon II o Aegon el mayor.

Además, muestra a House Hightower consolidando su poder y cualquier tema que suponga un desafío para la coronación de Aegon II.

La fidelidad de Caswell a Rhaenyra y los negros resulta en un final rápido, ya que su cabeza está montada en una estaca para que todos la vean por encima de las puertas de la ciudad.