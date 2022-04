Si la primera temporada de la telenovela “Infiel” fue todo un éxito en España, la segunda entrega se propone a igualarla o superarla con cada uno de sus emocionantes episodios. En esa historia todos han sido testigos de los malvados planes de Derin en contra de Asya por el amor de Volkan y a pesar del accidente que sufrió la joven villana ha regresado con más fuerza para acabar con la doctora.

La segunda temporada de “Infiel” fue estrenada en España el 10 de abril. La exitosa producción otomana es transmitida a través de la señal de Antena 3, cadena televisiva que ha logrado importantes índices de sintonía durante la primera entrega del drama.

Derin y Asya continuarán sus enfrentamientos durante la temporada 2 de "Infiel" (Foto: Antena 3)

Estrenada originalmente como “Sadakatsiz”, la telenovela llegó a España en diciembre del 2020 y desde esa época la producción protagonizada por Cansu Dere, Caner Cindoruk y Melis Sezen es una de las preferidas por la teleaudiencia.

Pero si en la primera temporada vimos a una Derin que constantemente era invadida por los celos y buscaba perjudicar a Asya con el objetivo de que no se acerque a Volkan, en la segunda entrega sus planes continuarán firmes e imaginará nuevas estrategias para ver derramar lágrimas a quien considera su enemiga.

Todo esto ocurrirá a pesar que sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas, aunque eso no será impedimento para ella.

Derin quedó parapléjica luego del accidente en "Infiel" (Foto: Antena 3)

ASÍ FUE EL TENSO REENCUENTRO ENTRE DERIN Y ASYA EN “INFIEL” TEMPORADA 2

Una de las escenas más impactantes del último capítulo de la primera temporada de “Infiel” fue cuando Derin y Asya viajaban en un auto y caen al mar generando la preocupación entre los fans de la producción turca.

Tras ello, la segunda temporada inicia con una Derin en silla de ruedas y Asya más recuperada. Sin embargo, este será el inicio de los constantes problemas entre ambas.

Derin busca a Asya en el hospital (Foto: Antena 3)

Resulta que Derin se enteró que la doctora volvió a Tekirdağ y decide ir a buscarla para poner las cosas en claro respecto a que Volkan aún le pertenece.

La joven, en silla de ruedas, llega al hospital y encuentra a Asya generándose un tenso momento.

“Sé que has vuelto porque todavía no has olvidado a Volkan” expresa Derin.

La desesperación se apodera de Derin al poner las cosas en claro a Asya (Foto: Antena 3)

Pero Derin también le señala que no cree en sus palabras debido a que la doctora aseguró que le da mucha pena verla en silla de ruedas. “Tú me hiciste esto”, dice la joven.

Pero la respuesta de Asya no se hace esperar. “Yo volví a salvarte”.

Derin no da su brazo a torcer y sentencia con una frase: “Volkan me pertenece y te pido que no intentes aprovecharte de esta situación”.

Derin enfurece al ver que sus planes no salieron como ella esperaba (Foto: Antena 3)

LOS PLANES DE DERIN PARA RETENER A VOLKAN EN “INFIEL”

En el capítulo final de la primera temporada de “Infiel” se descubre que Derin mintió a Volkan con la finalidad de retenerlo. Para ello fingió un embarazo pero esto fue descubierto.

Asya desenmascaró a la joven en la fiesta de cumpleaños de Alí frente a todo el mundo.

Ahora, durante la segunda temporada Derin finge no poder caminar pero pronto quedará al descubierto.