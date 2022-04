No te pierdas “Infiel”, que nos mostrará que Asya vivirá una nueva ilusión. La telenovela turca, que cuenta el triángulo amoroso de la joven Derin Güçlü, la doctora y Volkan emitirá su episodio 35 este 1 de mayo, a través de la señal de Antena3. Si quieres saber que nos traerá este domingo, atento a la nota.

El melodrama turco “Sadakatsiz” es protagonizado por Cansu Dere, Caner Cindoruk y Melis Sezen, quienes se han ganado el aplauso del público. La historia ya se encuentra en su segunda temporada, donde se emite desde el 7 de octubre de 2020, con buenos niveles de audiencia.

En el capítulo 34 hemos podido ver que la mentira de Derin, de estar postrada en una silla de ruedas y culpar de ello Asya, se empieza a derrumbar. ¿Melih le dirá que sabe que puede caminar? De otro lado, Aras va ganando terreno con la doctora. ¿qué pasará entre el misterioso hombre y la exesposa de Volkan? No te pierdas el episodio 35 de “Infiel”.

¿CUÁLES SON LOS CINCO MOMENTOS MÁS IMPORTANTES EN “INFIEL”?

Entérate qué sucederá en el episodio 35 de “Infiel”, a traves de la señal de Antena 3.

Melih le dirá la verdad a Gönul

Melih le cuenta a Gönul que vio a Derin y esta le pide que calle por el momento y ella encontrará la manera de hacer que su hija deje de fingir. Ella habla con Derin y le pide que vaya a rehabilitación, quien, al sentierse atrapada, accede a la propuesta de su madre. Derin va a la clínica con Ceren, la sobrina de Nevin, a quien le dice que empezó a sentir una serie de cosquilleos en la pierna, pero le pide que aún no diga nada para que no se ilusionen. Por otra parte, Gönul se va de la lengua y Bahar descubre la mentira de Derin.

Derin miente en que debe usar silla de ruedas en "Infiel" (Foto: Med Yapim)

Volkan duda de Aras

Volkan conversa con Asya sobre Aras y le pide ser precavida porque no lo conocen y no saben si es pelogroso es acercarse tanto a una persona que no conoce. Le dice que no saben si es un criminal o, simplemente, está loco. ¿Detrás del consejo esconde sus celos?

Aras descubre su profesión

Nevin le informa a Aras que, debido a que su estado ya no es de riesgo, deberá abandonar el hospital en un plazo de dos días como máximo. El joven se preocupa porque no tiene idea dónde irá... No sabe ni quién es. Sin embargo, la suerte lo acompaña. El paciente logra solucionar un problema en el sistema de seguridad de la clínica. Nevin, a modo de agradecimiento, le propone quedarse en una de las casas que ofrece su fundación a gente sin recursos.

¿Cuál es la relación de Derin y Aras?

Una incógnita que ronda en la cabeza de todos, es: ¿Cómo Derin conoce a Aras? ¿De dónde se conocen? el El día que Derin espiaba en la casa de Asya y Melih la descubre de pie, ella quedó muy impresionada al ver a Aras en casa de su gran enemiga. La única pista sobre su relación es Leyla. La joven busca desesperadamente a esta desconocida que algo tiene que ver con Aras.

El beso de Aras y Asya

Asya acompaña a Aras a la casa que le hadado el hospital para hospedarase de forma indefinida. Luego de dejar algunas cosas, ambos salen al jardín. Aras le toma una foto de la doctora y le dice que está hermosa. A continuación, alza la mirada y, muy despacio, se acerca a ella y le da un tierno beso en los labios. ellos no saben que Volkan los ha seguido y está muerto de celos.

Aras y Asya tiene un mayor acercamiento (Foto: Medyapim)

¿QUIÉN ES BERKAY ATEŞ, EL ACTOR QUE HACE DE ARAS EN “INFIEL”?

El actor Berkay Ateş nació el 19 de febrero de 1987, en la ciudad de Estambul (Turquía). Es hijo de Malatya y Ardahan.

Desde su adolescencia demostró un gran talento para el mundo de la actuación y tras culminar sus estudios básicos se dedicó a estudiar en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan donde logró obtener su licenciatura en estudios de teatro.

Cuando tenía 21 años pudo debutar oficialmente en el mundo de la actuación con la película “Yarım Kalan Mucize”. También participó en algunos trabajos en la televisión y teatro. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.