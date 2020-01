El youtuber americano Logan Paul ha sido duramente criticado por realizar una publicación ofensiva en su cuenta de Instagram. Esta vez se refirió al coronavirus, una pandemia que ha cobrado más de 100 vidas en China y amenaza con expandirse por todo el mundo. Si bien la intención detrás de la fotografía no esta clara, esta no fue tomada con humor por sus seguidores.

En la imagen publicada se ve al youtuber de 24 años posando junto a cuatro mujeres, y todas menos una llevan una máscara de gas. Con la descripción “F ** k the corona virus”, Logan Paul ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta, recibiendo un sinfín de comentarios que representan la furia de sus seguidores por burlarse de un tema tan delicado. “La gente está muriendo por el coronavirus . No hay nada de lo que bromear. Supongo que nunca se entera”, comentó un usuario de Instagram .

En China , el virus ha cobrado la vida de 132 personas y según la Comisión Nacional de Salud de dicho país, existen un total de 5,974 casos confirmados y 9,239 casos sospechosos. La epidemia también también se ha extendido a otros 16 países, incluidos Francia, Alemania y Estados Unidos. Es por ese motivo que una publicación de ese calibre no cayo en gracia. “Hombre, esto no es divertido en absoluto. Se está extendiendo por todo el mundo”, añadió preocupado otro usuario.

Pero esta no es la primera vez que Paul realiza una publicación ofensiva. En el 2018 fue criticado por publicar un video de una víctima de suicidio en el bosque de Aokigahara en Japón, lo que terminó en unas disculpas públicas: “Tenía la intención de crear conciencia sobre el suicidio y su prevención, mientras pensaba: ‘Si este video salva una vida, valdrá la pena’, me sorprendió el shock y el asombro. A menudo me acuerdo de cuán grande es el alcance que realmente tengo y con un gran poder viene una gran responsabilidad ... por primera vez en mi vida, lamento decir que manejé ese poder incorrectamente. No volverá a suceder''.

Así mismo, el youtuber compartió a través de un video que cuando era adolescente sufrió una fractura de cráneo que habría afectado su capacidad de empatía. En el vlog, un médico le mostró un escáner de su cerebro y le dijo: “¿Ves estos agujeros? No falta nada, pero duele y esto es realmente importante porque aquí está la parte más humana de nosotros. Lo que te hace humano”.

Según el médico, esa área se llama la corteza prefrontal: “Si la lastimas, eso significa que tendrás problemas con el enfoque y la previsión, el seguimiento y la organización, la planificación y la empatía al momento de relacionarte y aprender de los errores que cometes".

