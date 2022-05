Uno de los personajes más recordados y populares de las telenovelas es, sin duda, Soraya Montenegro de Itatí Cantoral, la malvada villana de María la del Barrio, y quien hace hasta lo imposible para obtener lo que quiere, aun si en el proceso debe pasar por encima de María Hernández (Thalia) y Luis Fernando de la Vega (Fernando Colunga).

El personaje, que marcó un hito en las telenovelas, es una referencia en redes sociales, donde sus icónicas frases y apariciones se han vuelto tendencia en más de una ocasión y plataforma, llegando incluso a participar en un montaje para “Orange is a new black” de Netflix.

Por ello, casi 25 años después de la edición original de María la del Barrio, se alista una nueva producción de la clásica trilogía, lo cual incluye, como era de esperarse, a una nueva Soraya Montenegro.

FABIOLA GUAJARDO SERÁ SORAYA MONTENEGRO

Si hay algo que es cierto, es que quien pretenda interpretar al popular personaje tendrá una muy complicada tarea, pues debe tener las mismas capacidades de la venezolana, es así como Fabiola Guajardo encarnará el papel de “Soraya Montenegro” en el remake de la serie.

“Estoy súpercontenta con el resultado que ha tenido, claro que como villana quieres que te odien, pero a la vez que te amen entonces se está logrando eso. Los comentarios que he recibido literal son de ‘te odio-amo’ y de ‘siento mucha empatía por Soraya’. Era lo que queríamos, aunque sí fue un gran reto porque fue un personaje que la gente compara mucho”, indicó la joven actriz.

Además, se mostró agradecida por la oportunidad de interpretar al icónico personaje de las telenovelas.

“Es un halago que me comparen con Itatí Cantoral, que es una gran actriz, y también el personaje que hizo en su momento Rocío Banquells. Es el mismo personaje, el mismo ADN y entonces teníamos ese reto de sacar a una ‘Soraya’ diferente, obviamente maneja las mismas frases, pero a la vez me dieron la libertad de crear mi propia ‘Soraya’. Me dejaron la total libertad del papel, hacer lo que yo quisiera”, indicó.

ITATÍ CANTORAL REACCIONA A SORAYA MONTENEGRO

Del mismo modo, la actriz de 35 años reveló que visitó a la actriz venezolana y conversaron sobre el personaje que interpretará.

“Yo no había tenido la oportunidad de platicar con ella y meses después fui a verla al teatro, fui con ella, la saludé y lo primero que me dijo fue: ' Maldita lisiada’ cuéntame cómo estás, qué gusto que fuiste tú la que se quedó con el personaje, yo sabía que nadie mejor que tú'”, comentó.

Con esto, la actriz dejó entrever de que Itatí Cantoral, la “Soraya Montenegro” original, le dio su bendición para la nueva versión de “Los ricos también lloran”.