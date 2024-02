Desde que se hizo conocida, no sólo por haber representado a México en Miss Universo 2001, también por formar parte de diversas producciones, Jacqueline Bracamontes se convirtió en una de las actrices y conductoras televisivas más queridas por el público, por lo que el hecho de no verla en las pantallas, así sea por un corto tiempo, hace preocupar a sus millones de seguidores, quienes se hicieron una gran interrogante: ¿Por qué ha desaparecido de la televisión? ¿También quieres saberlo? No te preocupes que en los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe recordar que la última vez que la vimos fue como conductora en Miss Universo 2023, el pasado 18 de noviembre, fecha en la que estuvo al lado de Danilo Carrera; desde aquella ocasión, se alejó de las cámaras y las pantallas.

La celebridad sabe lo que sentir el cariño de la gente (Foto: Jacky Bracamontes/ Instagram)

LA RAZÓN POR LA QUE JACKY BRACAMONTES HA DESAPARECIDO DE LA TELEVISIÓN

Debido a que han pasado más de dos meses desde la última aparición de Jacky Bracamontes bajo los reflectores y delante de las cámaras, el que menos se pregunta qué pasó con ella. Sí, ya sabemos que no es mucho tiempo, pero su ausencia en las pantallas se hace notoria y todos la extrañan.

Pues bien, la talentosa actriz usó sus redes sociales para dar a conocer qué pasó, aunque en ellas sí se ha mantenido activa con varias publicaciones, pero de índole personal y familiar. Precisamente, en una dinámica de preguntas y respuestas, despejó algunas dudas.

Una fanática suya le consultó ¿por qué ya no salía en la pantalla chica? Ella fue directa y le dijo que se dio una pausa para disfrutar de su familia, ya que viajó a Disney, donde hubo un encuentro familiar. No sólo ello, reveló que se vienen algunos proyectos interesantes.

Esta celebridad mexicana viajó con su familia a Disney (Foto: Jacky Bracamontes / Instagram)

A la interrogante: “¿Cuándo te veremos en TV de nuevo? Te extrañamos”, ella contestó: “Yo también los extraño, y extraño la televisión y la actuación”, indicó muy emocionada al recibir tanto cariño.

“Vienen nuevos proyectos. Hay uno en específico que me ilusiona muchísimo, que sé que les va a encantar, estamos trabajando ya. Así que vienen cosas interesantes. Ya saben cómo es esto, se dice una vez que está ya todo logrado, firmado, pero de que hay planes, hay planes. Es algo muy interesante que sé que les va a encantar” precisó.

Con estas palabras, Bracamontes tranquilizó a sus seguidores, quienes quedaron más tranquilos y contentos porque pronto la verán de nuevo a través de las pantallas.