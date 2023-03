Tras una gran performance actoral en la serie “Wednesday”, la joven actriz Jenna Ortega ha logrado acaparar millones de elogios en redes sociales, logrando ser invitada a diversos eventos dentro de la industria. Sin embargo, hasta la fecha, la también estelar de “Scream 6″ siempre ha acudido sola y sin compañía de algún galán en particular.

En ese sentido, Ortega contó a la revista “ELLE” algunos detalles de su vida sentimental, en donde destaca algunas facetas privadas como sus planes de vida y, obviamente, los temas de su corazón.

Para Jenna, las relaciones hoy en día no forman parte de su prioridad, pues se encuentra trabajando en demás proyectos actorales. “Tal vez estoy demasiado obsesionada con mi trabajo, pero la idea de las relaciones me estresa”, comenta la actriz de “You” al citado medio.

¿JENNA ORTEGA TIENE MIEDO DE TENER PAREJA?

Además, la joven actriz de origen mexicanas añadió que no desea sentirse “vulnerable con alguien y tener que conocer a alguien tan bien y que alguien te vea por todo lo que eres... mi cerebro sabe que no necesito pensar en eso en este momento”.

Jenna Ortega interpreta a Ellie en la segunda temporada de "You" (Foto: Netflix)

Posteriormente, agregó posee cierto miedo de que conozcan su verdadera faceta alejada de los medios y la actuación. “Tengo tanto miedo de decepcionar a las personas en mi vida, o incluso a las personas en público. Quiero estar a la altura de las expectativas de la gente, que es algo que necesito superar, pero también tengo miedo de que, no sé, tal vez alguien me conozca demasiado y se dé cuenta de que no lo soy”, aseveró.

¿TUVO PROBLEMAS EN “WEDNESDAY”?

Sin embargo, la artista de 20 años comentó que tuvo ciertas inconveniencias durante la filmación de “Wednesday”, pese a ser la máxima estrella de la franquicia y figura principal dentro de la plataforma de streaming.

Tal hecho fue contado en el podcast “Armchair Expert”, en donde señaló que “hubo momentos en el set en los que incluso me volví poco profesional, en sentido de que simplemente empecé a cambiar frases”.

Jenna Ortega es la protagonista de "Wednesday" (Foto: Netflix)

“El supervisor de guion pensó que me pasaba algo, luego me sentaba con los demás guionistas y me preguntaban: “¿Qué ha pasado con la escena?’ y yo les respondía que no podía decir ciertas cosas”, finalizó Jenna, alegando que iba en contra del personaje que representaba.

MÁS INFORMACIÓN DE JENNA ORTEGA:

DATOS PERSONALES DE JENNA ORTEGA