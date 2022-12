El éxito de “Wednesday” ha catapultado a Jenna Ortega a la fama, pero la actriz no es nueva en el mundo del entretenimiento. La intérprete que da vida a Merlina ha formado parte de importantes títulos desde que era una niña y uno de ellos fue “Iron Man 3″.

Actualmente, la protagonista de la serie de Netflix tiene 20 años, pero ella ha formado parte de la producción de películas desde el 2013. Durante sus primeros años, participó en proyectos más familiares como “Jane the Virgin” y “Stuck in the Middle” de Disney.

Por el contrario, sus últimas colaboraciones han sido, mayoritariamente, en temáticas más oscuras como “The Fallout”, la cual se sitúa en un tiroteo escolar. Asimismo, tiene una particular inclinación por el terror, pues ha participado de cintas como “X” y “Scream”.

Quizás les sorprenda saber que Jenna Ortega también ha formado parte del MCU y, a decir verdad, “Iron Man 3″ fue la primera película en la que la joven actuó.

¿QUÉ PAPEL TENÍA JENNA ORTEGA EN “IRON MAN 3″

Jenna Ortega debutó en el cine con “Iron Man 3″ en el 2013. En ese momento, ella tenía tan solo 10 años y obtuvo el papel secundario de la hija del vicepresidente Rodríguez.

Si recuerdan los hechos de la última (y peor) película de “Iron man”, el personaje de Miguel Ferrer estaba trabajando con Aldrich Killian (Guy Pearce) para derrocar al gobierno actual.

El motivo por el que alguien en una poderosa posición haría algo así y poner en riesgo su trabajo debe ser más personal. Efectivamente, el VP Rodríguez tenía la esperanza de que Extremis pudiera ayudar a su hija (Jenna Ortega), quien sufría una discapacidad y perdió una pierna.

La primera película en la que participó fue cuando ella tenía solo 10 años y lo hizo con “Iron Man 3”, donde interpretó a la hija del vicepresidente. Aunque fue un rol pequeño, pudo conocer a importantes actores como Robert Downey Jr. (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DE JENNA ORTEGA EN “IRON MAN 3″

Aunque la hija del vicepresidente es un personaje que aparece poco en pantalla, se podría decir que es la inspiración detrás de uno de los antagonistas, pues su padre hace hasta lo imposible (e ilegal) para ayudarla.

El virus Extremis de Aldrich Killian tenía cualidades regenerativas, por lo que Rodríguez pensaba que esto podría restablecer el cuerpo de su hija.