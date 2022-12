Jenna Ortega se ha convertido en la estrella favorita de 2022 por su trabajo en “Wednesday”. La actriz estadounidense dio vida a Merlina, el icónico personaje de la familia Addams, en una nueva versión para Netflix, bajo la dirección de Tim Burton. La joven artista de 20 años confirmó su talento ante el público y la crítica, por lo que muchos espectadores se han preguntado más detalles sobre su biografía, como su grado de estudios.

Jenna empezó su carrera a los seis años, preparándose para ser actriz. A los ocho, empezó a trabajar con agentes y en 2012 consiguió su primer papel en la serie “Rob”, apareciendo en el capítulo titulado “Baby Bug”. Desde ahí, se avizoraba un gran futuro para la pequeña intérprete.

Luego, llegaron más oportunidades en “CSI: NY”, “Iron Man 3″, “Insidious: Chapter 2″, “Jane the Virgin”, “The Little Rascals Save the Day”, entre otros. Su primer papel protagónico lo consiguió con “Stuck in the Middle” de Disney Channel, entre 2016 y 2018. Así su popularidad empezó a crecer en la televisión.

En 2019, le dieron el papel de Ellie Alves en la segunda temporada de “You”, la popular serie de Netflix sobre un asesino en serie. Después, se convirtió en Merlina, el personaje que Christina Ricci había dejado en una valla muy alta de interpretación. Para muchos, Ortega consiguió dar un gran salto para dejar un gran performance de la joven Addams. Entre tanto trabajos, audiciones y más oportunidades frente las cámaras, ¿Jenna tuvo oportunidad de estudiar?

Jenna Ortega interpretando a Merlina en la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿QUÉ ESTUDIÓ JENNA ORTEGA?

Jenna Ortega estudió en el Local High School Coachella Valey y culminó la escuela en el Local Private College en California, Estados Unidos. La actriz de “Wednesday” culminó sus estudios a los 17 años, justo en el momento en que se encontraba en el rodaje de uno de sus innumerables proyectos para la televisión y otros formatos audiovisuales.

En esa oportunidad, el equipo de producción le entregó una toga y un birrete e hicieron un compartir para celebrar que haya terminado su etapa escolar, a pesar de todo el trabajo que había venido haciendo en paralelo. Este gesto conmovió a Jenna, quien siempre ha lamentado no haber tenido una vida como la de sus compañeros de carpeta.

En distintas entrevistas, la estrella de la mencionada serie de Netflix señaló que se ha perdido momentos importantes con sus amigos y conocidos de su edad por estar trabajando en la industria del entretenimiento. Por ejemplo, no ha tenido un baile de graduación ni nada que se parezca a una ceremonia de fin de año habitual en los colegios.

Quizás Jenna Ortega haya logrado un proceso catártico al convertirse en Merlina y tener un baile en la Academia Nunca Más, con sus amigos de reparto y otros momentos claves en la vida emocional de los menores. Aunque, probablemente, eso no haya sido suficiente para paliar ese vacío de no haber tenido un estilo de vida común. Ese suele ser el precio de la fama, como dice el cliché.

Jenna Ortega posando para sus redes sociales (Foto: Jenna Ortega / Instagram)

¿JENNA ORTEGA QUIERE ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD?

Después de la escuela, no se sabe si Jenna Ortega tiene pensado estudiar una carrera universitaria, como lo han hecho otras personalidades, entre las que destaca Emma Watson, la estrella de Harry Potter que se licenció en Literatura Inglesa en la Universidad de Brown en 2014.

Por el momento, la actriz de Merlina no ha manifestado algunas intenciones de seguir una profesión, lo que no podría haber cambiado con el éxito mundial que acaba de ganarse por su trabajo en la serie “Wednesday”, la cual ha hecho despegar su carrera artística de manera repentina, cambiando su vida para siempre.

¿CÓMO VER “WEDNESDAY”?

“Merlina” está disponible en Netflix desde el 23 de noviembre de 2022, por lo tanto, para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Aquí puedes ver el tráiler oficial de “Wednesday”: