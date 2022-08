Tras la intensa batalla legal que enfrentó a Johnny Depp contra Amber Heard, el actor ha tratado de recuperar poco a poco su vida, algo que podría decirse había perdido cuando su entonces esposa escribió, en 2018, un artículo para el diario The Washington Post, en el que se definía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”, y aunque no nombró a su pareja, todos entendieron que se trataba de él.

Si bien, el juicio, iniciado en abril de este 2022, culminó dos meses después a favor del protagonista de “El joven manos de tijera”, quien debía recibir US$ 15 millones en daños y él tendría que pagar US$ 2 millones a la coprotagonista de “Aquaman” por una contrademanda; lo cierto es que el veredicto significó para la estrella de Hollywood de 59 años “volver a la vida”.

Amber Heard fue hallada culpable del delito de difamación y ha sido obligada a pagarle una indemnización de más de 10 millones de dólares a Johnny Depp (Foto: AFP)

NO PIERDE EL TIEMPO Y RETOMA SU VIDA

Es así que en menos de una semana de conocerse la decisión de la jueza, el histrión de la saga “Piratas del Caribe” creó su cuenta de TikTok, que rápidamente sumó millones de seguidores. No solo ello, pues estuvo al lado guitarrista británico Jeff Beck cuando este último anunció el lanzamiento de un álbum juntos. A esto se suma, su participación en una película que dirigirá Al Pacino.

Esto no es todo, ya que Depp seguirá siendo el rostro de Dior, específicamente de su colonia Sauvage. Como se sabe, esta marca que no lo dejó y respaldó desde el inicio de su juicio, por ello ha mantenido su contrato con él desde 2015 y ahora han renovado nuevamente. Pero él quiere más y no se le ocurrió mejor idea que hacerlo en un mega evento.

Johnny Depp llega al estreno mundial de la película de Disney "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" en Shanghái el 11 de mayo de 2017 (Foto: Johannes Eisele / AFP)

JOHNNY DEPP SE CONVIRTIÓ EN ASTRONAUTA

Su presencia se dio durante la premiación de los MTV Video Music Awards 2022, pero no como uno de los artistas o asistentes, sino que trató de llamar la atención lo más que pudo. ¿Cómo? Pues apareció como un astronauta flotando sobre el escenario, ante la atenta mirada de los invitados.

“Solo quiero contarles que estoy disponible para cumpleaños, fiestas, matrimonios o para lo que sea que necesiten (…). ¿Saben qué? La verdad es que necesito trabajar”, señaló el actor nacido el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky.

Johnny Depp "convertido" en astronauta (Foto: MTV)

Obviamente, el actor no era quien estaba flotando, sino que se proyectó su rostro en el navegante espacial para que parezca real y su voz es un audio pregrabado. Como se sabe, la estatuilla entregada a los ganadores de los MTV MVA es llamada a menudo “Hombre de la Luna” porque tiene la forma de un astronauta sobre este satélite, un ícono de los primeros años del canal.

De esta forma, Johnny Depp hizo un breve cameo en los MTV Video Music Awards como Moonperson, la mascota de los VMA.