A mediados del 2018, Justin Bieber hizo estallar las redes sociales al anunciar su compromiso con la modelo Hailey Baldwin. Pocos meses después se casaron de manera civil, y recién hace unos meses concretaron su unión en una gran ceremonia religiosa. Instagram es la plataforma elegida por ambos para proyectar todo su amor y un reciente mensaje así lo demuestra.

La pareja desde siempre ha desatado polémica debido a la relación que él tuvo con la cantante Selena Gomez. Entre idas y vueltas, los cantantes estuvieron juntos por casi cinco años. Meses antes de anunciar su compromiso con Baldwin, Bieber fue visto con la intérprete de “Rare” confirmando un posible regreso.

Es por eso que muchos aseguran que el canadiense solo está con su esposa por el amor incondicional que ella siempre le ha mostrado y por no poder estar con Gomez, rumor que cobró más fuerza después de que la cantante lanzará su álbum “Rare” en el que cuenta pasajes de su relación con Bieber.

Cansado de las especulaciones, Justin Bieber decidió publicar una imagen de fondo blanco con la frase “I love my wife” (amo a mi esposa) en su cuenta de Instagram, dedicándole un tierno mensaje en la descripción.

“No publico esto para probar nada o para tratar de hacer que la gente crea que amo a mi esposa, simplemente creo que es algo honroso reconocer públicamente a tu pareja. Es como si todos estuviéramos de acuerdo con reconocer un logro o premio, pero se piensa que tiene que haber algo de por medio para decir algo de una persona que amas. No tengo nada que demostrar al decir que amo a mi esposa. Creo que hay poder en poner a tu esposa en un pedestal. Me gusta hacer que mi esposa se sienta especial y valorada, he hecho muchas cosas geniales, pero no creo que nada se parezca tanto a eso”, es el mensaje que le puso el intérprete de ‘Yummy’ a su pareja.

La publicación sobre Hailey Baldwin ya cuenta con casi dos millones de likes y miles de comentarios que aplauden el gesto del artista. “Estoy orgullosa de ti”, le puso su madre Pattie Mallette. También hubo comentarios halagadores hacia su esposa: “Ella es genial”, “Yo también la amo”, “hermosa”, fueron algunas de las frases que le dejaron sus seguidores.

Sin embargo, el post también desató una lluvia de comentarios en contra de la pareja pues muchos consideraron que Justin estaba tratando de convencerse a si mismo que ama a su esposa. “Yo no creo más en esto, claramente estás tratando de convencerte a ti mismo y a todos, tu “amor” se siente como un guion, al igual que el matrimonio. Cuando el amor es verdadero, no hay necesidad de demostrarlo”, “En lugar de tratar de convencernos, debes tratar de convencerte de que la amas, porque no parece que lo hicieras”, fueron los duros mensajes que recibió.

Justin también publicó el póster de la próxima serie que está por estrenarse: “Seasons”, el documental que estará disponible este 27 de enero en el que se podrá ver un poco más de la vida del cantante y su relación con Hailey Baldwin.





