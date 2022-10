En los últimos años, el Grupo Firme se ha convertido en una de las bandas más populares de la música en México, completando exitosas presentaciones y rompiendo récords de asistencia en sus conciertos, como el obtenido recientemente en el Zócalo de la Ciudad de México.

Y es que gran parte de la popularidad de la banda se debe al carisma de su líder Eduin Caz, quien en más de una ocasión se ha declarado fanático de Karol G, asistiendo al concierto que realizó en la CDMX e interpretando “Tusa” al estilo regional mexicano, causando sensación entre los usuarios en redes sociales.

Debido a esto, más de un seguidor de la banda y de la cantante colombiana pidió una colaboración entre ambas celebs, algo que se logró el pasado fin de semana durante un concierto en Texas.

EL CONCIERTO DE EDUIN CAZ Y EL GRUPO FIRME

Durante una de las presentaciones programadas de la gira “$trip Love Tour” que realiza la cantante por Estados Unidos, Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la colombiana, aprovechó para compartir escenario con Eduin Caz.

En medio del aplauso de los fanáticos, la intérprete de “Provenza” y “Gatúbela” presentó a los invitados especiales de la noche, Eduin Caz y el Grupo Firme, con quienes interpretó temas propios como algunos de la banda mexicana.

“Ustedes no saben cómo yo me siento esta noche de tenernos en el escenario, ya me tienen que invitar ustedes a mí”, destacó la colombiana.

Fiel a su estilo, la banda sorprendió al público al interpretar “Tusa”, la canción que consolidó a Karol G como una de las más grandes intérpretes del género urbano gracias a su colaboración con Nicki Minaj.

“Tú tienes que escuchar nuestra versión y la tienes que cantar con nosotros esta noche”, comentó el exesposo de Daysi Anahí, ante la euforia de los asistentes.

La sorpresa no quedaría ahí, pues “La bichota” también acompañaría a la banda en su interpretación de “Ya supérame”, uno de los temas más populares del Grupo Firme y que supera las 310 millones de reproducciones en su versión oficial de YouTube, y que cantaron durante su reconocimiento de las autoridades en la Ciudad de México.