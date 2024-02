Las peleas en la cuarta temporada de “La casa de los famosos” no cesaron esta semana tres, toda vez que las discusiones estuvieron a la orden del día. ¿Ahora por qué? Resulta que la división de la comida ha resultado ser un verdadero dolor de cabeza para todos; no sólo ello, ya que el cuarto Tierra quiere imponer un plan que ellos armaron, sin interesarle la opinión del resto, algo que por supuesto no cayó nada bien en los habitantes de Fuego y Agua, que unirían sus fuerzas para derrotar al otro equipo, que hasta el momento tiene completos a todos sus integrantes. A raíz de los problemas que se vienen presentando, ya se estarían armando algunas estrategias para sacar del programa a sus contrincantes, por lo que conoceremos este jueves los nombres de los nominados.

Recordemos que los dos primeros eliminados de este exitoso formato fueron Christian Estrada y a la semana siguiente Leslie Gallardo, después de que ninguno pudiera convencer al público de permanecer en el show de Telemundo.

LOS NOMINADOS DE LA SEMANA 3 EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

Si deseamos deslizar los nombres de quiénes podrían ser nominados por sus compañeros, debemos hacer un repaso de todo lo que pasó estos días. Por ejemplo, una nueva discusión se generó entre todos por el tema de la comida, específicamente de las cinco salchichas que se comieron Thalí García y Maripily Rivera, aunque esta última negó que haya probado algo. El hecho es que el haber comido sin avisar al resto de habitantes desató la indignación, por lo que a Lupillo Rivera no se le ocurrió mejor idea que dividir entre tres la alacena, pero la forma cómo lo dijo dejó un sinsabor en el resto: “No es una propuesta, nosotros [los de Tierra] ya hemos decidido”.

Pero si vemos los videos, la persona que comenzó a hablar de la comida fue Cristina Porta, quien aclaró al resto que en ningún momento habló del número de salchichas que comió Thalí, toda vez que esa fue información de Maripily, a quien retó decir la verdad por haber generado el caos. El no haber aclarado todo y hacerse la víctima, quizá sea suficiente motivo para que algunos nominen a la puertorriqueña.

De otro lado, la actitud autoritaria de Lupillo con el resto de los habitantes, también por la comida, llevaría a algunos a mencionar su nombre este jueves de nominación. No olvidemos que Fuego y Agua se están uniendo para desbaratar todos los planes que tienes en Tierra. ¿Lo lograrán?

Pero si hablamos de discusiones, aquí podrían estar dos personas más: Thalí y Fernando, quienes tuvieron un fuerte cruce de palabras cuando la actriz intentó aclararle que no hizo trampa la vez que los dos participaron en “Los 50″. Los ánimos se caldearon y Lozada terminó diciéndole que ella no iba a ganar por tener un mal carácter. Su reacción sorprendió a muchos, aunque el hecho de que García esté en medio de un nuevo enfrentamiento haría ver que estaría buscando conflictos para sobresalir.

Pero no todo ha sido peleas y malos entendidos, ya que Clovis Nienow cumplió su promesa: si se salvaba de la última gala de eliminación, iba a darle un beso a ‘La Divaza’, quien se puso muy nerviosa.

UNO DE LOS NOMINADOS SERÁ SALVADO POR EL LÍDER

Tomando en cuenta que para esta semana, el liderazgo lo ganó Lupillo Rivera, él tendrá la facultad de salvar a uno de sus compañeros que estarían con un pie fuera de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, esto siempre y cuando no pierda este beneficio, ya que uno de los habitantes podría arrebatárselo. De mantener su posición, la decisión que tome se conocerá el viernes.

Una vez que se sepa el nombre del afortunado, el resto de los nominados dependerán del voto del público.

Cabe señalar que tras ganar el liderazgo, el cantante decidió llevar a la suite a Thalí.