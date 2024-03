Literalmente, las cosas están que queman al interior de “La casa de los famosos”, donde hoy jueves 29 de febrero se llevará a cabo una nueva gala de nominación. ¿Quiénes estarán en riesgo esta sexta semana? Eso lo sabremos en unos minutos, cuando los habitantes pasen uno a uno a dar los nombres de los que quieren ver fuera del exitoso reality de Telemundo, que va en su cuarta temporada. Recordemos que una vez más las peleas estuvieron a la orden del día, no sólo entre los participantes de equipos contrarios, también dentro de los mismos cuartos como ocurrió con Tierra. ¿Ya tendrán sus estrategias? Asimismo, te comentamos que una concursante ya pasó al confesionario este miércoles para nominar a dos personas con una ruleta, algo que se repetirá en breve, por lo que todo quedará a manos del azar, algo que te detallamos más adelante.

Hasta el momento hay cinco eliminados, de acuerdo con el orden de salida son: Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González y Sophie Durand, quienes no pudieron convencer al público para permanecer en el show; de otro lado, hay dos abandonos: el de Thalí García y Gregorio Pernía, y un expulsado, Carlos Gómez ‘El Cañón’, quien fue retirado por agredir físicamente a Romeh.

Dos habitantes mas nominarán con la ruleta 😱#LCDLF4 pic.twitter.com/XmvjP0N8sQ — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 29, 2024

LOS NOMINADOS DE LA SEMANA 6 EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

En esta semana 6, ¿quiénes serán los participantes que estarán con un pie fuera del programa? Si pensamos en las rivalidades que se han formado entre Tierra contra Fuagua (Fuego y Agua), es evidente que votarán por el grupo contrario, pero no olvidemos que Cristina Porta decidió jugar sola, por lo tanto podría definir en las votaciones, solamente dependerá de cómo juegue sus cartas.

Mientras algunos se la pasan pensando en sus estrategias, otros se enfrascaron en una discusión, tal como ocurrió entre Alfredo Adame con Cristina Porta cuando esta última intervino en una conversación que sostenía el actor con La Bronca cuando hablaban de la comunidad LGTBIQ+. “A mí no me tiran mie***, más que los trans como el que disque ganó [haciendo referencia a Wendy Guevara]”, mencionó el mexicano cuando fue interrumpido por la española: “Te pediría de verdad que delante de mí no llamaras tío a una mujer”, de inmediato él dijo que no hablaba con ella sino con La Bronca, por lo que le pidió que no lo etiquete de transfóbico. Como ella siguió, desató su enojo y no dudó en llamarla misándrica. Los adjetivos vinieron de uno y otro lado.

Aunque varios tienen como meta sacar a los del equipo contrario, las grietas dentro de las mismas habitaciones podrían poner en jaque a sus propios compañeros. Un claro ejemplo es Tierra, donde Maripily Rivera dijo: “No cuenten conmigo en los votos de mañana [gala de nominación] y ya”, actitud que incomodó a todos.

Pero no todos son peleas, ya que La Divaza está llevando diversión a su cuarto para salir de la rutina, así que no tuvo mejor idea que llevar su contenido “Despertando con yoga” para sus amigos de Tierra.

Por su parte, Guty Carrera obtuvo un beneficio: el poder espiar las nominaciones de cualquier habitante de la casa. Él decidió ver cómo votó Lupillo Rivera a lo largo de las cinco semanas anteriores y quedó muy sorprendido.

LA SEMANA DE NOMINACIÓN COMENZÓ UN DÍA ANTES

Telemundo ya nos tiene acostumbrados a que la gala de nominación se desarrolle los días jueves, pero para esta sexta semana, se cambiaron las reglas y uno de los habitantes pudo nominar el miércoles a dos personas. ¿Quién pasó al confesionario antes que todos, a qué celebridades eligió y cómo lo hizo?

Bueno, este miércoles La Bronca ganó un sorteo que le permitió obtener el beneficio de entrar al confesionario para dar inicio al proceso de nominación, aunque de una forma distinta, pues usó una ruleta para asignar puntos a los habitantes que quiere ver en la lista negra. Primero dio un nombre, luego giró el dispositivo que tenía los puntajes 0, 1, 2, 3, -1, -2 y -3, y lo que indicaba la flecha era el puntaje con el que empezaba la gala de este jueves.

“Nomino a La Divaza por chismosa y llevar y traer los chismes en toda la casa y a Cristina por traicionera, mala amiga y mentirosa”, le dijo a La Jefa. Ni bien dio sus nombres, giró la ruleta y al final salió 3 puntos para cada una.

De esta forma, para este jueves, tanto La Divaza como Cristina comienzan la gala con +3 puntos. “Bronca, puedes decir que nominaste, pero no puedes contar ni sugerir de ninguna manera cómo votaste ni por quién hasta mañana que termina el proceso de nominación”, le dieron como principal indicación.

Nominaciones de La Bronca



3 puntos La Divaza

3 puntos Cristina



😱#LCDLF4 pic.twitter.com/jaOrfJXTX7 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 29, 2024

UNO DE LOS NOMINADOS SERÁ SALVADO POR EL LÍDER

Esta sexta semana, el liderazgo lo obtuvo, por tercera vez, Lupillo Rivera, quien derrotó a Clovis Nienow y Alana Lliteras. El participante del cuarto Tierra tendrá la facultad de salvar a uno de los nominados, siempre y cuando no pierda este beneficio, ya que alguien podría arrebatárselo. De mantener su posición, la decisión se conocerá el domingo.

Una vez que se sepa el nombre del afortunado, el resto de los nominados dependerán del voto del público.

Cabe señalar que gracias a su liderazgo, él goza de la suite, inmunidad y tiene acceso para espiar cualquier conversación dentro de la casa durante tres minutos. Como tiene la potestad de llevar a alguien, decidió que Rodrigo Romeh lo acompañara.