El ingreso de los cuatro nuevos participantes, que se dio paulatinamente y acabó el lunes, ha hecho replantear las estrategias en “La casa de los famosos 4″, toda vez que los habitantes que están desde el día uno, saben que sus flamantes compañeros poseen información muy valiosa, ya que se incorporaron casi dos meses después de haber comenzado el reality, algo que ha despertado ciertos celos, pero lo peor para ellos es que aún no pueden nominarlos esta semana 9, por lo que continuarían con lo acordado en sus cuartos; de ser así, es más que seguro que Tierra se irá con todo contra lo que queda de Fuagua (Fuego y Agua) y viceversa. Aunque ahora hay un nuevo obstáculo, ya que liderazgo lo ganó Paulo Quevedo; es decir, nadie tiene asegurada la salvación. Pero ¿quiénes integrarán la famosa lista negra y quedarán con un pie fuera del show de Telemundo? Esto lo sabremos en unas horas.

Cabe recordar que hasta el momento hay ocho eliminados, de acuerdo con el orden de salida, ellos son: Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, La Bebeshita, Robbie Mora y Guty Carrera; de otro lado, hay dos abandonos: Thalí García y Gregorio Pernía, y un expulsado, Carlos Gómez ‘El Cañón’. A raíz de estas ausencias, la producción convocó a cuatro habitantes: Geraldine Bazán, Patricia Corcino, Isis Serrath y Paulo Quevedo.

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″ - SEMANA 9?

Aún se desconocen los nombres de los concursantes que formarán parte de la temida lista, pero tomando en cuenta que aún los nuevos ingresos no pueden ser considerados para esta gala, los enfrentamientos entre los dos grupos Tierra y Fuagua continuará. ¿Será que por fin logren sacar al primer miembro del equipo liderado por Lupillo Rivera?

Mientras esperamos el resultado de las votaciones, recordemos lo que pasó esta semana. La desconfianza parecería que comienza a quebrar a Tierra, toda vez que Maripily nuevamente piensa que su grupo la pondrá al frente para que dé la cara en la nominación, algo que causó su enojo y se lo hizo saber a sus compañeros, aunque no de muy buena manera, pues les dijo que tenía un as bajo la manga: pedir a Quevedo que la salve y a cambio le ofrecerá llevarlo a dormir con ella a su habitación, hecho que causó el enfado de todos, pues no puede decirlo sola, algo que no le interesó y se fue dejando desconcertados a los otros cinco competidores.

De otro lado, llegó el dilema de la semana, por lo que Patricia y Serrath fueron las elegidas. Ellas tuvieron que elegir entre dejar sin café a todos hasta el sábado o que ambas duerman una noche en cada habitación, al final optaron por no perjudicar al resto y recogieron sus pijamas.

Pero eso no es todo, ya que para la prueba semanal, La Jefa les dio la misión de producir unas escenas de la telenovela “Vuelve a mí”, en el que no sólo deberán actuar, también grabarla y todo lo que implica la entrega final de este producto. Se vio a Lupillo como camarógrafo, a Geraldine como directora, a Adame, Quevedo, Romeh, Clovis y Aleska en los papeles principales, y el resto como parte del elenco o formando el equipo para las grabaciones. ¿Lograrán cumplir el objetivo y esta vez obtener todo el presupuesto para comprar sus alimentos?

Está escena fue muy real para Clovis 🫣#LCDLF4 pic.twitter.com/DU2tPtFnP4 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 20, 2024

El momento emotivo llegó cuando La Melaza y Alana Lliteras pudieron ver el mensaje de sus respectivas familias en el confesionario. Ambos se emocionaron hasta las lágrimas al ver a sus seres queridos después de haber estado encerrados desde el 23 de enero.

Pasando al tema de los grupos que se han formado, recordemos que Cristina Porta se había declarado como una “República Independiente” e iba a jugar sola. Pues bien, ya cambió de idea y ahora está creando lazos con los nuevos habitantes con los que comparte muchas cosas y va soltando todo lo que ha visto, no sólo de Fuagua, también de Tierra, cuarto con el que se había apoyado para obtener cierto respaldo y apoyo a la hora de las votaciones.

EL LÍDER PODRÁ SALVAR A UN HABITANTE

Contra todo pronóstico, Paulo Quevedo se hizo con el liderazgo esta semana. Si bien, puede disfrutar de la suite, la preocupación de todos se evidenció, ya que al no pertenecer aún a un grupo, nadie tiene la seguridad de que lo salve en caso salga nominado. ¿Será que le haga el favor a Maripily, quien dijo que al ser amigo le pediría ayudarla? Lo sabremos en los siguientes días, aunque para gozar de ese beneficio, él debe conservarlo, a menos que otro se lo arrebate el viernes. De mantenerlo, su decisión se conocerá el domingo.

Cabe mencionar que él subió a la suite acompañado de Lupillo Rivera, pero a diferencia de las anteriores semanas, no pudo elegir, pues el púbico votó y decidió quién quería que lo acompañe.

Paulo es el nuevo líder de la semana👏🏽#LCDLF4 pic.twitter.com/OAOgPF17TU — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 20, 2024