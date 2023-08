A una semana de la final, los nervios se van apoderando poco a poco de los habitantes de “La casa de los famosos México”; si bien, ya conocemos a los tres primeros finalistas (Nicola Porcella, Sergio Mayer y Emilio Osorio), este domingo 6 de agosto se sabrá el nombre del último eliminado. Barby Juárez, Poncho de Nigris o Wendy Guevara, uno de ellos se despide definitivamente del programa; la dinámica ya la conocemos: se va el que obtenga menos votos del público.

A diferencia de las anteriores galas, la semana 9 no comenzó con la elección del líder, ya que fue reemplazada por la dinámica de “La juguetería” para saber quién se convertía en el primer finalista. Nicola fue el ganador, por lo que no pudo ser nominado el miércoles, día en el que todo cambió radicalmente en la gala de nominación, pues el uso de un dispositivo especial (una ruleta) definió el puntaje. Tras sumas y restas quedaron en la lista negra Barby, Poncho y Wendy; al día siguiente, tampoco hubo gala de salvación.

Mientras esperamos la decisión de los seguidores del exitoso reality de TelevisaUnivision que está votando por su favorito, la convivencia continúa con muchas sorpresas como los emotivos momentos que vivieron la boxeadora con la llegada de su hija o Emilio Osorio reencontrándose con su padre, la discusión entre Mayer y De Nigris, la visita del cantante regional mexicano Carín León y mucho más, pero algo que obviamente resaltó y quedará para el recuerdo es la promesa que cumplió el Team Infierno si es que Poncho y Sergio se quedaban una semana más: ir desnudos pecho a tierra a la alberca.

Regresando al tema de la gala de eliminación, todos buscan quedarse en la competencia, por lo que buscan el voto del público; para ello, las personas que está encargadas de las redes sociales de los nominados se pusieron manos a la obra. ¿Será suficiente sus estrategias?

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS NOMINADOS PARA NO SER ELIMINADOS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Barby Juárez, Poncho de Nigris o Wendy Guevara están pidiendo el apoyo de la gente. ¿Qué hay en sus redes sociales para convencer a la gente?

EL PEDIDO DE BARBY JUÁREZ

En la cuenta de Instagram de Barby Juárez, la comunidad boxística salió a pedir al público que voten por ella para que no abandone “La casa de los famosos México”. “No se olviden de votar por nuestra campeona ¡No dejemos que se vaya!”, se lee en una de sus publicaciones.

La estrategia de la boxeadora para quedarse en "La casa de los famosos México" (Foto: Barby Juárez / Instagram)

En otro momento, además de sus amigos, su hermana Patricia Juárez, también campeona mundial, solicitó a todos unirse para que alcanzar los votos que se requieren con el fin de lograr que la boxeadora no abandone el formato. “Apoyemos a la ‘Barby’ a llegar a la final. Team Juárez”, se lee en el post del clip.

EL PEDIDO DE PONCHO DE NIGRIS

En las redes sociales de Poncho de Nigris también se pide el apoyo de la gente. Una de las publicaciones más emotivas es la que su familia subió vistiendo polos con el rostro del diablito. “A salvar a @ponchodenigris rumbo a la gran final de @lacasafamososmx”, se lee.

La familia del diablito apoyándolo para llegar a la final de "La casa de los famosos México" (Foto: Poncho de Nigris / Instagram)

En otro momento, el mismo participante se dirige a una de las cámaras. “Esta es la última semana, estoy nominado, espero que todos voten y me apoyen porque quiero llegar a la final en este proyecto que he venido luchando toda esta temporada, poniendo el pecho en las balas por todo el grupo (…). No hay que apagar la luz de nadie para brillar, en el piso del éxito cabemos todos y si Dios quiere, va a llegar el Team Infierno a la final”, dijo.

EL PEDIDO DE WENDY GUEVARA

En el perfil de Instagram de la integrante de Las perdidas, las personas que manejan sus redes subieron una foto de la competidora para captar votos de la gente. “Hola vota para que Wendy Guevara se quede en ‘La casa de los famosos México’”, se lee.

La popular y polémica participante busca quedarse para la final de "La casa de los famosos México" (Foto: Wendy Guevara / Instagram)

Asimismo, subieron un video en el que pide que la respalden con sus votos: “Amigas, si ven este video es porque me quieren sacar de ‘La casa de los famosos México’ y no podemos dejar que me saquen. Espero contar con su apoyo y todos los trucos por favor ayúdenme. Le voy a mandar muchos besos cuando salga del mero cul***”.