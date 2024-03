En el año 2004, la película “La pasión de Cristo” (en inglés: “The Passion of the Christ”) causó furor en los cines, convirtiéndose en la cinta con clasificación R de mayor recaudación en el mercado de Estados Unidos y Canadá. Así, pese a la controversia respecto a la violencia excesiva que se exhibe a lo largo de los 126 minutos de metraje, el filme de Mel Gibson logró acumular miles de seguidores alrededor del mundo, quienes ya esperan con ansias la segunda parte de la historia. Pero, ¿de qué trata exactamente esta secuela? ¿Se conocen los nombres de los actores de su elenco? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre “La pasión de Cristo: Resurrección” (conocida en su idioma original como “The Passion of the Christ: Resurrection”).

Vale precisar que la primera película fue escrita por Benedict Fitzgerald y el propio Mel Gibson, tomando como fuente principal las cuatro narraciones canónicas de la pasión de Jesús en los Evangelios.

Así, durante el filme, somos testigos de las últimas 12 horas antes de la muerte de Jesucristo, iniciando con su agonía en el Huerto de los Olivos, pasando por la traición de Judas Iscariote, la brutal flagelación en la columna, el sufrimiento de María y la crucifixión... hasta llegar a su muerte.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La pasión de Cristo”:

¿DE QUÉ TRATA “LA PASIÓN DE CRISTO: RESURRECCIÓN”?

Tal como lo sugiere el título, “The Passion of the Christ: Resurrection” se centra en la resurrección de Jesús y en los acontecimientos que rodean este momento crucial de la Biblia.

De acuerdo con el portal Papaboys, el lapso de tiempo que seguiría el film es muy corto (3 días): desde la tarde del Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección, un periodo poco utilizado en otras películas sobre el Mesías.

En ese sentido, se espera que la trama comience donde termina la primera película: a partir del entierro de Cristo. Desde entonces, veríamos paso a paso los tres días de angustia vividos por los apóstoles hasta la resurrección.

Asimismo, el medio revela que podremos observar las intrigas que tienen lugar en el palacio de Herodes, hasta concluir con los acontecimientos que tuvieron lugar en Jerusalén durante el Domingo de Resurrección.

¿QUÉ DICE MEL GIBSON SOBRE “LA PASIÓN DE CRISTO: RESURRECCIÓN”?

En una entrevista difundida por el portal Outstanding Screenplays, en abril del 2023, Mel Gibson confirmó que la secuela es una realidad y confesó que tiene dos libretos en desarrollo al lado del guionista Randall Wallace.

“Uno de ellos es muy estructurado y muy fuerte... más o menos lo que se debe esperar. Y el otro es como un ‘viaje ácido’”, bromeó el también actor, al explicar que este segundo guion explora otros reinos e incluye ángeles caídos en el infierno.

Teniendo en cuenta que la primera cinta nos llevó a un recorrido sangriento e impactante por la vida de nuestro protagonista, es muy probable que la continuación de la historia repita la fórmula. ¿Logrará superar la marca de 3 nominaciones al Óscar de su predecesora?

¿QUÉ ACTORES REGRESAN A “LA PASIÓN DE CRISTO: RESURRECCIÓN”?

Por supuesto, Jim Caviezel regresa con el icónico papel protagonista que le valió el reconocimiento internacional: Jesús de Nazareth.

En una entrevista concedida a Breitbart News Daily, en el 2020, el actor reveló que Mel Gibson le había enviado el tercer borrador del libreto. Asimismo, estaba tan entusiasmado con el proyecto que aseguró que “La pasión de Cristo: Resurrección” sería “la película más grande de la historia del mundo”.

Según Papaboys, otros actores que regresarían en esta secuela son: Maia Morgenstern, quien interpretó a la Virgen María y Francesco De Vito, quien se puso en la piel de Pedro. También se suponía que retornaría Christo Jivkov como Juan, pero el artista falleció inesperadamente en 2023.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA PASIÓN DE CRISTO: RESURRECCIÓN”?

Hasta el momento, no hay una fecha oficial confirmada para el lanzamiento de “The Passion of the Christ: Resurrection”. Sin embargo, en el 2023, Gibson adelantaba que el largometraje llegaría “muy pronto”.

Lo cierto es que el cineasta señaló que un “proyecto de tal envergadura” no se podía hacer “a la ligera y rápidamente”, ya que “tienes que considerar realmente qué es lo que necesitas mostrar para que sea conmovedor”.

En esa misma línea, de acuerdo con Softonic, se espera que la producción recién llegue a los cines a finales del 2025. ¿Ya la tienes en tu lista de próximos estrenos?

"La Pasión de Cristo" es una película del 2004 protagonizada por Jim Caviezel y dirigida por Mel Gibson (Foto: Newmarket)