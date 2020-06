Basada en el libro ‘The Last Soldiers on the Cold War’ de Fernando Morais, “La Red Vispa” (“Wasp Network” en su idioma original) es una película dramática escrita y dirigida por Olivier Assayas, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2019, en Francia el 29 de enero de 2020, y finalmente el 19 de junio de este año.

De acuerdo a la sinopsis de la cinta de Netflix, “René González es un piloto cubano que deja atrás a su esposa y a su pequeña hija en la isla dominada por el régimen comunista para desertar a los Estados Unidos y comenzar una nueva vida de libertad a principios de la década de los 90. Pero René no es quien parece ser. Junto con un grupo de exiliados cubanos en el sur de Florida conocido como la Red Avispa, dirigido por Manuel Viramontez, alias Gerardo Hernández, se convierte en parte de una red de espionaje pro-Castro encargada de infiltrarse en grupos terroristas cubano-norteamericanos que intentan atacar la república socialista”.

“La red Avispa”, que se filmó en Cuba del 18 de febrero al 4 de mayo de 2019 tiene como protagonistas a Pedro Pascal, Edgar Ramírez y Penélope Cruz.

Tráiler de La red Avispa, la nueva película de Netflix

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA RED AVISPA”?

Después de soportar el repudio por ser la esposa de un traidor, Olga descubre que René en realidad era un espía de Cuba, junto con otras personas. Aunque Juan Pablo Roque también hace el mismo trabajo se diferencia de los Cinco cubanos en el tipo de vida que lleva.

Roque se infiltra en Hermanos al Rescate y envía información valiosa, y al mismo tiempo le da al FBI datos sobre los grupos anticastristas. Juan Pablo lleva una vida lujosa e incluso se casa con Ana, no obstante, un día deja todo eso, regresa a Cuba y brinda una entrevista en la televisión donde declara que los Hermanos son una organización violenta y anticubana que solo quiere dañar al país.

Tras el derribo de dos aviones de los Hermanos y la muerte de cuatro personas, el gobierno estadounidense arresta a René, Gerardo y a otros involucrados con la Red Avispa. Pero les ofrecen un acuerdo de culpabilidad, que implica ser informantes para la agencia y obtener reducciones en su sentencia.

A pesar de lo que eso significa, René rechaza el acuerdo y se enfrenta a una sentencia de aproximadamente veinte años. En tanto su familia, corre riesgo de ser deportada y él se ve obligado a abandonar a Ivett, quien se queda al cuidado de su abuela. Con esto la Wasp Network queda completamente desmantelada.

René y los otros hombres que rechazaron el acuerdo de culpabilidad recibieron sentencias rigurosas (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA RED AVISPA”?

Roque se encargaba de volar misiones para los Hermanos al Rescate, sin embargo, unos días antes de incidente de los aviones derribados finge una lesión y escapa de Miami. Si Juan Pablo no hubiese renunciado a tiempo también sería una de las víctimas.

Con el atentado se da cuenta que todo eso es muy peligroso y a pesar de la cantidad de dinero que recibía no era suficiente para arriesgar su vida. Y para compensar el abandono de su trabajo da esas declaraciones sobre los Hermanos al rescate.

Por otro lado, al final de esta historia basada en hechos reales, René, Gerardo y los otros tres que no aceptan el acuerdo de culpabilidad, reciben sentencias rigurosas, pero son considerados héroes en su país debido a su lealtad.