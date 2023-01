Tras casi tres años alejada de su personaje, Kate del Castillo regresó a Telemundo para interpretar una vez más a la peligrosa Teresa Mendoza en la tercera temporada de “La reina del Sur”, la narcoserie que ha reclutado a nuevos personajes y fue grabada en distintos lugares de Latinoamérica.

En medio de polémica debido a las declaraciones de la actriz mexicana en las que aseguraba que detestaba el género, pese a que le dio fama internacional, la producción se estrenó con un resultado que no fue el esperado, pues fue derrotada ante los últimos episodios de “Los ricos también lloran”.

Pese a esto, la telenovela de Telemundo ha dejado buenas críticas entre los seguidores, pues, además de la impactante historia, ha incluido a nuevos actores como Anderley Palomino (Mateo) o Víctor Rebull.

El actor catalán se unió a la tercera temporada de "La reina del sur" (Foto: Víctor Rebull / Instagram)

EL PRIMER DÍA DE GRABACIÓN PARA VÍCTOR REBULL

Hace unos días, el actor que interpreta a Fedor, el hijo de Oleg Yasikov (Antonio Gil) conversó con Milenio y reveló varios detalles poco conocidos de la historia y de su experiencia en la serie protagonizada por Kate del Castillo.

El actor catalán, cuya experiencia se remonta principalmente al teatro, llegó a la producción gracias a su representante Javier Barazarte y rápidamente se apoderó del papel del heredero del peligroso Oleg.

Sobre su primer día de grabaciones, Rebull recordó que compartió con el actor que interpreta a su padre, por lo que su apoyo fue casi natural y pudo completar sus textos sin problemas.

“(Su primera escena) fue con Antonio (Gil), el que hace de mi padre. Me ayudó mucho porque hicimos un repaso de guion en el camerino, la verdad es que no me puse nervioso porque el equipo era un equipo muy familiar y te ayudaba a sentirte tranquilo”, explicó.

Del mismo modo, el artista se mostró contento con la aceptación que Fedor ha tenido entre los seguidores de la producción.

“Ha sido realmente el gran boom, a la gente le está gustando mucho tanto la serie como mi personaje y eso es algo que me hace sentir muy orgulloso”, agradeció.

El actor catalán interpreta al hijo de Oleg Yasikov en la telenovela de Telemundo (Foto: Víctor Rebull / Instagram)

¿CÓMO LLEGÓ A “LA REINA DEL SUR 3″

Durante la entrevista, el joven actor reveló que su representante es Javier Barazarte, quien también se encarga de guiar a Carmen Navarro, actriz que interpreta a “La conejo” y que se enteró que la producción buscaba a un actor para dar vida a Fedor Yasikov.

“(Barazarte) Se enteró que buscaban a un chico de mi perfil, que pudiera parecer ruso”, por lo que decidió pasar un casting, el cual no fue sencillo de cumplir, pues la exigencia era mucho mayor.

“Recuerdo que mandaban escenas muy largas y daban poco tiempo para aprenderlas”, recordó.