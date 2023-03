Actriz de televisión, cine y teatro, presentadora de televisión, cantante y comentarista, Laura Flores es una de las figuras más importantes de la televisión en Latinoamérica, brindando sus agudos puntos de vista y viviendo emotivos momentos en los programas en los que participa.

Y es que la actriz, recordada por su papel como Victoria Robles en “Siempre te amaré”, ha demostrado que puede mantenerse vigente y reinventarse para dar el salto de las telenovelas a conducir su propio show de televisión y ser panelista en otros programas.

Del mismo modo, la celeb de México presume su buen estado físico a sus 59 años, los cuales ha admitido que deben, además de un estilo de vida sano, a sus visitas al quirófano.

La actriz mexicana es una de las más reconocidas de la televisión en América Latina (Foto: Laura Flores / Instagram)

LAS OPERACIONES Y CIRUGÍAS DE LAURA FLORES

La esposa de Matthew Flannery se sumó a la lista de actrices que habla sin temor de sus operaciones y admitiendo haberse realizado desde cirugías estéticas hasta intervenciones íntimas.

Las intervenciones al rostro

El pasado 23 de agosto, la actriz conversó con TVyNovelas y admitió que se ha puesto en manos de los cirujanos en varias oportunidades.

“Me hago muchos tratamientos en la cara”, admitió la actriz, quien explicó que el bótox es una de las más comunes, esto pese a que en una ocasión terminó con una ceja fuera de lugar.

“Es como una gimnasia facial en la que sientes mucho dolor muscular en la cara”, indicó al comentar que le extraen plasma de su propia sangre y se lo inyectan en el rostro para cubrir algunas manchas y arrugas.

Hace unos días, la actriz compartió su visita al consultorio del doctor Elio Galán, propietario de Galán Aesthetics, para soemterse a un tratamiento rejuvenecedor en su rostro.

“¡Sin filtro, eh! Mira, no hay moretones, o sea, una cosita de nada aquí (pequeños hematomas); nada que no tape el maquille. Entonces ahí va, ahí va. Me lo recomendó muchísimo el doctor, o sea por todos lados me lo recomendaron, gente, amistades mías y por eso le tuve toda la confianza del mundo”, explicó.

En esta ocasión, la actriz recurrió a hilos tensones para reafirmar la piel de su rostro sin la necesidad de incluir inyecciones o cortes de bisturí. Luego de unos pocos días, Laura pudo retomar “El marido perfecto”, la obra en la que comparte roles con Dulce, Alicia Villarreal, María del Sol y Ángela Carrasco.

La abdominoplastía

También conocida como lipectomía, la operación consiste en la eliminación de la grasa del abdomen y se realiza para resaltar la zona con firmeza, en lugar de la flacidez. Sin embargo, esta requiere de actividad para mantenerse, pues suele acumularse las reservas del cuerpo en la zona con facilidad.

“Yo me hice lipectomía y medio que me ayudó el doctor, pero de todas maneras si yo no hago abdominales esto no se va a ver bien. Entonces, es una decisión cómo te quieres ver y sobre todo de salud”, indicó Flores en “Ventaneando”.

Reconstrucción vaginal

Durante su entrevista, la artista recordó que se sometió a una reconstrucción vaginal cuando nació su hijo Patricio, con el objetivo de quedar como se veía antes de dar a luz.

“El doctor me preguntó si quería o no y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos”, explicó.

Pese a estar satisfecha con los resultados, la actriz reconoció que esta es “muy personal”, por lo que no considera recomendarla.