En julio del 2021, TelevisaUnivision estrenó “La desalmada”, una historia protagonizada por Livia Brito y que se llevó varios premios y reconocimientos, además de una gran sintonía en “Las Estrellas”, por lo que rápidamente se aprobó el desarrollo de una segunda temporada, la cual no contará con la actriz cubana.

De hecho, fue la propia celeb de México la que confirmó que no estará en la secuela de la historia producida por José Alberto “El Güero” Castro, asegurando entre risas que “A ‘La desalmada’ nadie le ha dicho nada”.

Del mismo modo, la prometida de Mariano Martínez fue confirmada como la protagonista de “Minas de Pasión”, la nueva versión de “La Patrona” para TelevisaUnivision.

Livia Brito como Fernanda Linares en "La desalmada" (Foto: Televisa)

LIVIA BRITO EN “LA DESALMADA 2”

Mientras que en julio la actriz aseguró que no estaba enterada de una nueva temporada de “La desalmada” y que no la habían convocado, en octubre, la actriz señaló que pese a haber tenido algunas conversaciones, su aparición en la secuela no ocurriría.

“Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de ‘La desalmada’ y todo iba a comenzar en febrero de 2023 (las grabaciones) y yo estaba emocionado. Tuve plática con el Güero Castro, tuve plática con los jefes y les dije que yo estaba planeando embarazarme”, explicó la actriz.

Sus deseos de ser madre, que la llevaron a iniciar un tratamiento de fertilidad, fueron el motivo por el que no se pudo concretar su regreso como Fernando Linares, por lo que su inclusión en “Minas de pasión” sorprendió a más de un seguidor.

¿POR QUÉ ACEPTÓ “MINAS DE PASIÓN” Y NO “LA DESALMADA 2”

A través de sus redes sociales, Livia Brito compartió con sus más de 8 millones de seguidores que será la protagonista de la nueva versión de “La Patrona”.

“Estoy tomando estas vacaciones porque voy a comenzar nuevo proyecto, como ya se habrán enterado por ahí. Y estoy muy emocionada porque dentro de este proyecto vamos a tener un cambio de look muy importante y estoy haciendo las cosas debidas para adaptarme para poder hacer estas escenas porque es un poquito complicado, después se enterarán por qué. Comenzamos grabaciones ya dentro de una semana, estoy superfeliz por esto”, explicó.

Fue ahí cuando la actriz aprovechó para explicar por qué había optado por la nueva telenovela y no por ser parte de la segunda parte del éxito que protagonizó con José Ron.

“Me han estado preguntando que por qué no hacemos la segunda parte de La desalmada… Sí, se iba a hacer, pero sucede que todos los actores que forman parte del elenco están ocupados: están haciendo teatro o están haciendo telenovela o algún otro proyecto y entonces reunirlos a todos es un poco complicado”, expresó.

En ese sentido, la cubana dejó en claro que la segunda temporada de “La desalmada” sí se va a grabar, pero no explicó cuándo esta llegará a las pantallas.

“Yo sé que en algún momento se va a hacer La desalmada, tengo fe. Quedó abierto el final, el malo de Octavio todavía está vivo, entonces esperemos que se haga, no hoy, no mañana, pero en algún momento podamos reunirnos todos y hacerla. Por lo pronto esperen este nuevo proyecto que se va a llamar o Minas de pasión o La minera”, sentenció.