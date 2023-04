Como bien sabemos, uno de los grandes anhelos de la cubana Livia Brito ha sido quedar embarazada y convertirse en madre a sus 36 años de la mano de su pareja Mariano Martínez. Sin embargo, la estelar de “Infelices para siempre” ha tenido que lidiar contra una difícil enfermedad en las últimas semanas para poder entrar en etapa de gestación.

Aunque su situación profesional pasa por un buen momento, es bien sabido que el gran deseo de Livia Brito es ser madre por primera vez a sus 36 abriles. Por ello, a fines de enero pasado, la protagonista de “La Desalmada” comunicó a la prensa y a los aficionados que había iniciado un tratamiento para ser madre de dos hermosos gemelos.

La actriz cubana se retiró temporalmente de las telenovelas (Foto: Livia Brito / Instagram)

No obstante, la histrionisa originaria de Cuba señaló que ha tenido que lidiar contra una enfermedad que ha retrasado su proceso de embarazo y los tratamientos de fertilidad por completo. ¿De qué enfermedad estamos hablando?

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD DE LIVIA BRITO QUE LE IMPIDE EMBARAZARSE?

A pesar de los grandes esfuerzos que ha venido realizando Brito, la propia artista señaló que no ha podido lograr tener éxito en sus tratamientos debido a problemas médicos y una enfermedad en particular.

“Estoy otra vez en tratamiento porque tengo un problema médico, se llama endometriosis , es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. Por eso no me he podido embarazar”, reveló la pareja de Mariano Martínez ante la cámara de Berenice Ortiz el pasado 25 de abril.

Según la propia Livia, este padecimiento es una enfermedad que ha venido heredando por parte de los miembros de su familia. “Es algo de mi hermana, de mi mamá, mis abuelitas”.

Esperemos que puedas retomar pronto tu tratamiento, Livia. Ánimos, que lograrás tu propósito a mediano plazo. ¡Muchos éxitos!

¿QUÉ ES LA ENDOMETRIOSIS, LA ENFERMEDAD DE LIVIA BRITO?

De acuerdo a la información publicada por Clínica Mayo, la endometriosis se concibe como un “trastorno a menudo doloroso” que pueda contrarrestar diversos tratamientos médicos y afectar la fertilidad del paciente. Por lo general, se trata de un revestimiento en algunas partes del útero que suelen imposibilitar el proceso de gestación de la mujer a corto y mediano plazo.

La protagonista de "Mujer de nadie" aún no pierde las esperanzas de ser madre a sus 36 años (Foto: Livia Brito / Instagram)

En esa línea, Brito sería una de las tantas mujeres que padecen esta enfermedad en México, razón por la que la histrionisa recomienda congelar sus óvulos en caso deseen ser madre a futuro. “Por eso les digo a las mujeres que, si pueden congelar sus óvulos que lo hagan” , recomendó la actriz.

LIVIA SERÁ MADRE DE TODAS FORMAS

Meses previos a su diagnóstico, Livia reveló que deseaba tener hijos y estaba haciendo todo lo posible junto a su novio Mariano Martínez. No obstante, tras el diagnóstico recibido, la experta en artes escénicas reveló que se daría un breve descanso para poder tomar las cosas con calma.

“Me acabo de hacer la extracción de los óvulos, pero todo bien, en buen camino, si Dios quiere pienso yo que sí (quedar embarazada)”, señaló la nacida en Ciego de Ávila.

Eso sí, en caso no logre tener un tratamiento exitoso, Brito Pestana acudirá a la adopción como última medida para convertirse en mamá. “Si no se da (el tratamiento de embarazo), pues adopto”, agregó.

Livia Brito lleva más de 4 años de relación con su novio Mariano Martínez (Foto: Livia Brito / Instagram)

De todas formas, la estrella de “Triunfo del amor” no pierde ni la fe ni las ganas de seguir en ese tratamiento médico, por lo que ha decidido encomendarse a Dios en estos últimos días. “Ya hay mucho avance, qué bueno, gracias Dios, y esperemos que llegue a buen término”, aseveró.