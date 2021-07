“Love Is in the Air” es la telenovela turca que conquistó a España, donde se están emitiendo los últimos capítulos de su primera temporada. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, es la favorita de la cadena Telecinco y sus seguidores no se pierden ningún detalle del romance entre la florista y el arquitecto.

“Sen Çal Kapımı”- nombre original de la telenovela turca- tiene dos temporadas. La segunda parte se comenzó a difundir desde el pasado 9 de junio en Turquía, mientras que en España todavía se emiten los últimos capítulos de la primera entrega a través de la señal de Telecinco.

El público español está acostumbrado a ver un nuevo episodio de la historia de amor de Eda y Serkan, los martes a las 23h por la mencionada cadena. Sin embargo, esto ha cambiado desde que inició la Eurocopa y en las últimas semanas “Love Is in the Air” ha sufrido varias reprogramaciones. Entonces, ¿cuál es el horario de esta semana de la serie turca?

La primera temporada de “Love Is in the Air” está a punto de culminar en España. (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE LA TELENOVELA TURCA

“Love Is in the Air” desaparece de la parrilla de Telecinco. La serie turca, cuya emisión en las últimas semanas se ubicó los martes en la noche, se ha quedado sin lugar esta semana y por el momento se desconoce si se ubicará en otro día.

¿El motivo? Resulta que este martes 20 de julio, Antena 3 emite el final de “Mujer”. Es por ello que Telecinco evita enfrentar su serie turca con la de Atresmedia, que también es muy exitosa en España y cuyo capítulo final promete ser una dura competencia.

En su lugar, la cadena de Mediaset ha puesto en su programación la película “Titanic”. Curiosamente, no será la primera vez que el éxito de James Cameron y la ficción turca “Mujer” se enfrenten.

Cabe recordar que el pasado 20 de agosto, estas producciones ya vivieron un duelo en el que “Mujer” salió victoriosa con un 15,3% de cuota de audiencia y 1.384.000 espectadores frente al 13,7% y 1.315.000 espectadores de Titanic.

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, se emite cada semana en España a través de Telecinco. (Foto: MF Yapım)

Por otro lado, cabe recordar que hace unas semanas, la plataforma Mitele Plus redujo la subida de nuevos capítulos de “Love Is in the Air” a dos días de la semana, lunes y jueves, debido “a una cuestión de doblaje y edición de los últimos capítulos de la primera temporada”.

Sin embargo, las fans de la historia de amor de Eda y Serkan se han encontrado con que esta semana sólo se ha subido a Mitele PLUS un nuevo capítulo de la ficción, el 119 titulado “Resolviendo un crimen”. Según el portal “El Español”, fue el pasado lunes 12 de julio y desde entonces no ha habido noticias.

Todo parece indicar que, además de la cuestión del doblaje, Mediaset ha decidido reducir el ritmo de emisión de “Love Is in the Air” ya que sólo le quedan por subir tres episodios: el 120, el 121 y el 122.

Cabe señalar que, de momento, no se sabe si el grupo estrenará la segunda temporada de la serie turca tras el final de la primera temporada. Solo queda esperar la emisión de algún pronunciamiento oficial.