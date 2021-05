“Love Is in the Air” fue producida por MF Yapım y protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie debutó el pasado 8 de julio de 2020 en Turquía a través del canal FOX, con tal éxito que ya ha sido vendida a más de 40 países, incluida España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity, Telecinco y algunos otros canales de su red.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

En los anteriores episodios de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original), Eda y Serkan finalmente se reconciliaron a pesar de las intrigas y trampas de Balca, la nueva directora de relaciones públicas de Art Life, y de la abuela Semiha, nueva accionista de la empresa.

A este punto, la historia a atrapado a la audiencia de distintos países en el mundo, actualmente las telenovelas turcas han dado mucho de que hablar en el medio y han logrado una excelente aceptación dentro del público. Sigue leyendo para enterarte del estreno de su próximo episodio que será emitido el martes 11 de mayo del 2021.

“LOVE IS IN THE AIR” ONLINE EN DIRECTO VÍA TELECINCO Y MITELE

Serkan y Eda son la pareja ideal y del momento para la audiencia. FOX Turquía emitirá el siguiente capítulo de “Love is in the air” este martes 11 de mayo a partir de las 6:00 pm (8:00 pm hora española). Mientras que en España se puede ver en directo a través de YouTube.

Cabe recordar que la serie es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:15 y 9:15 pm (hora local).

Telecinco : Martes a las 10:00 pm

: Martes a las 10:00 pm Divinity: De lunes a viernes, a las 5:15 y 9:15 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.

¿RESUMEN DEL CAPÍTULO ANTERIOR DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Luego de que Serkan aceptara casarse con Eda y juntos emprendieran un romántico viaje a Paris, el próximo capítulo de “Love Is in the Air”, se centrará en los planes de la pareja en los siguientes días y semanas. “Creo que nos quedaremos unos meses. Lo primero que haremos será subir a la Torre Eiffel para gritar lo mucho que te quiero y pasearemos cogidos de la mano por París, pasaremos horas encerrados en la habitación”, dice Serkan.

En el avance el arquitecto reconoce que la propuesta de Eda ha sido muy romántica, pero no piensa desaprovechar su viaje y le hará la competencia. “Te voy a pedir matrimonio de la forma más romántica posible. ¿Qué le voy a decir a mis hijos cuando me pregunten? Tengo derecho a hacerlo, me hace ilusión”. Sin embargo, una llamada inesperada sus planes cambiará sus planes.

EL PRIMER ENFRENTAMIENTO DE EDA Y SU ABUELA

Semiha y Eda se enfrentaron, luego que la abuela de la protagonista le dijera que debe elegir entre su felicidad con Serkan o que ambos vivan un verdadero infierno.

“El destino de Serkan Bolat y de esta empresa ahora está en tus manos. Si construyes tu futuro con un hombre que consideres que es digno de ti, créeme, que entonces haré lo que tanto deseas. Venderé todas las acciones que he comprado de esta empresa y me iré inmediatamente”, dice Semiha Yıldırım a su nieta, como un ultimátum.

Pero Eda no está dispuesta a que haga con ella lo mismo que hizo anteriormente con su madre: “Has venido a abrir las heridas, ¿crees que no sé la persona que eres? ¿Que no te conozco? Te conozco muy bien. Tú eres la persona que destruyó a mi familia. La que destruyó la vida de mis padres”.