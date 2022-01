“Love Is in the Air” es una de las telenovelas turcas que más furor ha causado en los últimos años. Producida por MF Yapım, tiene como protagonistas a Hande Erçel y Kerem Bürsin, las jóvenes estrellas que llevaron su química de la ficción a la realidad.

Debido al buen recibimiento que tuvo la novela en Turquía, donde se posicionó rápidamente como una de las mejores en su género, otros países se animaron a apostar por ella y la incluyeron en su parrilla de programaciones, aunque en el caso de España no tuvo el éxito esperado.

“Love is in the air” contó con un total de 52 episodios en su versión original, algo poco habitual en Turquía cuando se trata de comedia romántica. Sin embargo, la ficción logró extender más su historia hasta ofrecer una temporada 2.

Los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin han conquistado varios países con la telenovela "Love Is in the Air" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR” FRACASÓ EN TELECINCO

La serie de Fox Turquía llegó a Mediaset España con la esperanza de arrebatarle el trono a ‘Antena 3′, quienes lideraban el prime time del lunes, martes y domingo con las novelas “Mujer” y “Mi hija”. El objetivo era hacerle competencia o superar sus 2 millones de espectadores, algo que nunca sucedió, por más que promocionaron incansablemente la ficción.

Fue en enero de 2021 que el grupo de comunicación estrenó “Love is in the air” en cinco de sus canales: Telecinco, FDF, Divinity, Energy y Be Mad, tras ser anunciado con meses de anticipación; sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano. La historia de Eda y Serkan sólo logró conquistar a un 7,3% y 1.344.000 espectadores durante su estreno en Telecinco y un 11,1% y 2.033.000 espectadores en la emisión simulcast.

"Mi hija" cuenta la historia de Oyku, una niña de ocho años que sufre una rara enfermedad genética conocida como Alzheimer infantil (Foto: Med Yapım)

MEDIASET NO DIO SU BRAZO A TORCER

Pese a los resultados, Mediaset no se rindió y continuó apostando por la novela, ya que su costo de emisión significaba un gran ahorro frente a la inversión realizada para la Eurocopa’21. El precio de este género en Telecinco puede rondar entre los 5.000 y 10.000 euros, lo que representa 50 veces menos que cualquier otro producto en prime time.

Kerem Bürsin y Hande Erçel vieron nacer su amor durante las grabaciones de la telenovela "Love Is in the Air" (Foto: Kerem Bürsin / Hande Erçel / Instagram)

¿POR QUÉ NO OBTUVO EL MISMO ÉXITO QUE OTRAS NOVELAS?

El causante del poco éxito que logró la novela frente a la competencia es el género. Mientras que “Mujer” y “Mi hija” son producciones dramáticas, “Love is in the air” es una comedia romántica. La atracción que produce un drama en el televidente es otra, pues usan la tensión y la música para mantenerlos conectados a la historia, con la que fácilmente pueden sentirse identificados.

Por otro lado, las comedias románticas presentan un argumento más ligero y superficial, por lo que no suelen extenderse más de una temporada y son emitidas durante el verano. Así mismo, este género no se caracteriza por tener los mismos resultados que los dramas en Nova, un medio especializado en ese género.

Independientemente a su fracaso en la pantalla chica, “Love is in the air” logró alcanzar el éxito en la plataforma digital, haciendo que aumentaran las suscripciones en Mitele PLUS, la plataforma de streaming de pago de Mediaset España. Es así como se convirtió en el contenido con más visualizaciones, siendo solo superado por “La Isla de las Tentaciones”.