Cansu Dere es una de las actrices más prominentes en su natal Turquía, país donde ha protagonizado varias telenovelas que la han llevado a alcanzar la fama internacional, luego de que estas cruzaran sus fronteras. Si bien, en diversas naciones su rostro es conocido por papeles como Zeynep en “Madre” y Asya en “Infiel”, pocos saben que, hace algunos años, fue reina de belleza.

Sí, así como lo leíste, antes de que esta histrionisa, nacida en Ankara el 14 de octubre de 1980, se convirtiera en toda una estrella de la pantalla chica, ganó un concurso de belleza; aunque era la representante de su país, una poderosa razón no le permitió ir a concursar al Miss Universo.

A continuación, te contamos el paso de la actriz por los certámenes de belleza, por qué no viajó a representar a su país y cómo llegó al mundo del entretenimiento.

MÁS INFORMACIÓN: La reacción de Cansu Dere cuando escuchó su voz en español

Los integrantes de la familia de Cansu Dere son inmigrantes de Grecia y Bulgaria (Foto: @cihanalpgiray / Instagram)

LA REINA DE TURQUÍA CANSU DERE

En Turquía, el rostro de Cansu Dere es muy conocido, pero no precisamente por haber participado en producciones otomanas, sino mucho antes, ya que fue reina de belleza.

Cansu Dere primero fue modelo

Cansu Dere pasó su infancia y adolescencia en Esmirna hasta que cumplió 18 años, edad que la llevó a mudarse a Estambul, donde estudió Arqueología. Ni bien la vio un empresario de la moda, la invitó a pertenecer a su agencia de modelos; y aunque en un inicio se rehusó porque deseaba continuar con lo suyo en la universidad, cuando le dijeron que esto podría llevarla a participar del evento de belleza más importante de su país, cambió de idea. Fue así como aprendió desde cero todo sobre el mundo de las pasarelas.

Cansu Dere posando en la proyección de la película "Inside Out" en la 68° edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sureste de Francia, el 18 de mayo de 2015 (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Miss Turquía

Fue el año 2000 en el que Cansu Dere decidió presentarse a Miss Turquía, donde logró ser finalista y fue elegida para representar a su país en Miss Universo. A pesar de que ella se había preparado, no pudo concursar; no porque ella no quisiera, sino por otros motivos.

Durante los años 2002 y 2003, Cansu Dere desfiló en importantes pasarelas de moda en París (Foto: @tameryilmaz1 / Instagram)

¿Por qué Cansu Dere no representó a Turquía en Miss Universo 2000?

La razón por la que Cansu Dere no representó a Turquía en Miss Universo 2000 fue porque su nación mantenía una tensa relación con Chipre, país donde se organizaba el certamen. Aunque en un primer momento, el gobierno turco le prohibió viajar al evento de belleza, le dio una opción: pasar por el norte de Chipre, que por aquel entonces estaba prohibido para cualquier visitante.

Pese a ello, el comité de competición turco hizo organizó todo para que viajara por Atenas; sin embargo, un día antes que partiera, el gobierno se negó a dejarla ir por “razones políticas”.

La actriz ha integrado el elenco de cinco películas para la pantalla grande (Foto: Cansu Dere / Instagram)

Un disgusto que le duró muy poco

Si bien, la negativa de su gobierno para que participe en el certamen de belleza le afectó, ella comenzó a recibir ofertas para ser la imagen de marcas de cosméticos reconocidas de Turquía. Luego viajó a Francia, donde afianzó su carrera como modelo, pero decidió retornar dos años después a su país.

Fue así como los productores se dieron cuenta de su potencial para integrar diversos proyectos en la pantalla chica y grande. En 2004 protagonizó “Metropalas” y desde ese momento su carrera comenzó a crecer. Entre las telenovelas que destacan están: “Sila” (2006-2008), “Ezel” (2009-2011), “Madre” (2016-2017) e “Infiel” (2020).