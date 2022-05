¿Quién no conoce a Beren Gökyıldız? La actriz infantil es conocida gracias a sus papeles protagónicos en las exitosas “Madre” y “Mi hija” (“Anne” y “Kizim” en su idioma original, respectivamente), las cuales tras haber cruzado sus fronteras alcanzaron el éxito internacional, que han llevado a la menor ser querida en diversos países.

Actualmente, Beren tiene 12 años, y a su corta edad no solo ha sabido ganarse a la audiencia con sus destacados roles, sino que, tiene las cosas claras respecto al mundo en el que se desarrolla. De hecho, en una entrevista, la actriz que dio vida a Melek Akçay o Turna Güneş en “Anne” y Öykü Göktürk en “Kizim” reveló cuál es la regla más importante que rige en su carrera como actriz. ¿Qué dijo?

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL REGLA QUE RIGE EN LA CARRERA DE BEREN GÖKYILDIZ?

Beren Gökyıldız compartió con el público cómo es su vida tras ser una estrella de las producciones otomanas más exitosas de los últimos años. Durante los festejos por el Día Nacional de la Soberanía y la Infancia, fecha que se celebra en Turquía cada 23 de abril, la niña actriz envió un gran mensaje para sus seguidores, grandes y chicos.

A su corta edad, Beren Gökyıldız no solo ha sabido ganarse a la audiencia con sus destacados roles, sino que, tiene las cosas claras respecto al mundo en el que se desarrolla (Foto: Beren Gökyıldız/Instagram)

Gökyıldız afirmó que ama lo que hace y dijo: “Como en toda profesión, hacer su trabajo con amor y ser resistente a dificultades es la primera regla”. Asimismo, resaltó que no es una tarea sencilla de cumplir. “Aunque parece fácil desde fuera, creo que en realidad es una profesión muy difícil”, dijo.

No obstante, la actriz señaló que todo tiene su recompensa. “La parte agradable y divertida de la actuación es trabajar en diferentes lugares, tener nuevas amistades y encontrarte interpretando a un personaje diferente en cada nuevo proyecto”, confesó.

¿CUÁL ES LA NUEVA TELENOVELA DE BEREN GÖKYILDIZ?

La estrella infantil turca es la protagonista de la serie “Yeşil Vadinin Kızı”, traducida al inglés como “The girl of the Green Valley” y en español como “La niña del Valle Verde”. Se trata de la adaptación de la serie canadiense “Anne with an E” que se emitió en Netflix.

En “Yeşil Vadinin Kızı”, Beren Gökyıldız interpreta a una despierta e inocente niña huérfana que llega a vivir por error a la casa de dos hermanos solteros, cuyas vidas cambiará para siempre con su alegría e imaginación, consiguiendo formar parte, por primera vez en su vida, de una familia.

La serie turca, que aún no tiene fecha de estreno, es producida por Yesil Yapim y será distribuida internacionalmente por la distribuidora y productora turca Inter Medya.