El famoso cantante británico, Sting, exvocalista y bajista de la popular banda de la década de los 80´s, ‘The Police’, cumple este 2 de octubre de 2021 70 años de vida, en la cual se ha caracterizado por ser el autor canciones que han marcado época, vender millones de discos, abogar por causas humanas, ser un abanderado de ideas cercanas al “socialismo” a pesar de tener una fortuna que, en la actualidad, supera los 350 millones de euros.

Gordon Mathew Thomas Summer, conocido mundialmente como Sting, nació el 2 de octubre de 1951 en Wallsend, Reino Unido. Hijo de un lechero y una peluquera, tuvo una infancia que estuvo profundamente marcada por la vida marítima de su barrio, pues en dicha localidad se ubicaba en astillero Swan Hunters.

En sus memorias, el músico recuerda salir muy temprano por las mañanas para acompañar a su padre a repartir la leche a los vecinos de la zona, pero fue la vieja guitarra que su tío aventó a la basura la cual le cambió la vida para siempre cuando tan solo contaba con escasos 8 años de edad.

Cuando adolescente, el joven Sting formó su primera banda, Phoenix Jazzmen. Es en esta época donde surge el seudónimo con el cual se haría famoso tiempo después, pues llevaba un suéter de rayas negras y amarillas que le daba similitud a una abeja.

Sting formaría otras bandas, pero también se dedicaría a la docencia de la música y de inglés, pero todo cambiaría cuando en 1977 conoció al baterista Stewart Copeland con quien fundó la agrupación Strontium 90, a la cual se sumó Mike Howlett en bajo/voz y Andy Summers como guitarrista quienes editaron su primer disco que llevó por nombre “Police Academy” cuyo sonido mezclaba el reggae, punk y el jazz.

Poco tiempo después, el grupo cambió su nombre a “The Police” y en 1978 lanzan el disco “Outlandos d’Amour” el cual los haría conocidos con el sencillo “Roxanne”. Desde entonces la popularidad de la banda no dejó de ir en imparable ascenso.

En los pocos años de existencia, The Police cambió la música de la década de los 80´s. (Foto: Infobae)

En 1979 lanzaron “Reggatta de Blanc”, “Zenyattá Mondatta” de 1980, en 1981 publican “Ghost In The Machine” y en 1983 editan “Synchronicity”, este sería su disco más popular, especialmente por el single “Every Breath You Take”, que los llevó a lo más alto de su carrera, pero, por paradójico que suene, también marcó el inicio del fin de esta agrupación británica.

En la interna de la banda se presentaron diversas peleas como diferencias artísticas, por lo que en 1984 deciden separarse y, desde entonces, Sting siguió su carrera en la música, pero como solista, llegando a lanzar un total de 17 álbumes de estudio. También tuvo participación en el mundo de la actuación.

Las millonarias ventas en su carrera como solista, así como los 75 millones de discos que vendió “The Police”, provocó el aumento exponencial de la fortuna del cantante, quien adquirió con este dinero diversas propiedades, tales como una villa que data del siglo XVI en Toscana (Italia), en la cual cuenta con 350 hectáreas dedicadas a la producción de vino. Asimismo, un penthouse de 540 metros cuadrados con vistas a Central Park, Nueva York (Estados Unidos) que le costó la friolera suma de 65.7 millones de dólares.

En cuanto a su vida sentimental, hoy disfruta de la vida al lado de la actriz Trudiek Styler, su segundo matrimonio, siendo ella con quien engañó a su primer compromiso, Frances Tomelty, madre de sus hijos Joseph de 45 años y Fuchsia Katherine de 39. La actual pareja se conoció en 1992 cuando eran vecinos. Tras su unión han tenido cuatro hijos, Brigitte de 37, Jake de 36, Coco de 31 y Giacomo de 25, quienes le han dado al músico 7 nietos, hasta el momento.

Sting, a lo largó de su vida pública ha sido políticamente activo. Por ejemplo, ha buscado ayudar a grupos étnicos que son víctimas del cambio climático, como los indígenas del Amazonas. También se mostró en contra del Brexit, es decir, no apoyó que el Reino Unido se retire de la zona Euro. Apoya investigaciones para hallar una cura al sida, así como a jóvenes talentos a alcanzar sus sueños y, no menos importante, ha participado en innumerables conciertos benéficos.

Entre sus aficiones, a parte de la música, Sting se ha mostrado como un acólito al yoga, pero por otro lado, viene dando lucha contra la artritis en las manos que, recientemente, ha comenzado a presentar.

En The Police, Sting siempre tocó el bajo. (Foto: @dabloomfield/Twitter)

Finalmente, hace un tiempo, Sting causó gran controversia cuando aseguró que, a pesar de contar con una fortuna que supera los 300 millones de dólares, no dejará herencia económica a sus hijos.

“No quiero dejarles fortuna. Tienen que trabajar. Obviamente, les prestaría ayuda si me la pidieran, pero ellos tienen la ética laboral que los impulsa a ser exitosos por sus propios méritos”, declaró a Daily Mail, quien agregó que lo único que busca es darle un ejemplo de humildad a su familia.

Sting tiene una fortuna que supera los 350 millones de euros. (Foto: Efe)

