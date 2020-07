“Man of Steel” es una de la películas más recordadas por los fans de DC Comics al ver a Henry Cavill en su primer papel como Superman. Esta cinta sería el inicio de la larga carrera del actor en el mundo de DC y Warner Bros., que también lo llevaría a posteriormente hacer de Gearlt de Rivia en la serie de Netflix, “The Witcher”.

La película de 2013 fue un reinicio para Superman, presentando su historia de origen con un nuevo actor a la cabeza. Fue la primera película que Zack Snyder dirigió en el pliegue de DC y que condujo a la creación de lo que ahora se conoce como DC Extended Universe.

Snyder siguió la película con “Batman V Superman: Dawn Of Justice” y “Justice League”, ambos con Cavill como Superman. A pesar de que Cavill es un favorito de los fanáticos, DC no tiene planes de hacer “Man Of Steel 2″, en especial por la crítica que vino a la primera película por una de las decisiones finales de Superman con Zod.

Sin embargo, en el reciente contexto de la San Diego Comic-Con@Home, el escritor del guión de la película David S. Goyer admitió que había un final alternativo de la película donde Superman no mataba a su gran enemigo Zod. Screenrant analiza esto y detalla el por qué no presentó este final “Man of Steel”.

SUPERMAN NO MATA A ZOD EN EL FINAL ALTERNATIVO DE “MAN OF STEEL”

Como se sabe, el antagonista de “Man Of Steel” era el General Zod, uno de los villanos más icónicos de DC que ha perseguido a Clark Kent en muchos tomos de los cómics de la compañía. Anteriormente había sido interpretado por Terence Stamp en “Superman” de 1978 y “Superman II” de 1980.

En una elección dictada por el deseo de Snyder de presentar una versión más oscura del ícono de DC, Superman mata a Zod al final de la película doblándole y rompiendo su cuello. La muerte causó controversia entre los fanáticos, quienes dijeron que iba en contra del código moral tradicional de Superman.

Los seguidores de Superman alegaban que él habría optado por cualquier opción que no sea quitarle la vida. Por su parte, Goyer ha defendido la decisión en el pasado, diciendo que la muerte de Zod es lo que convence a Superman de asumir ese código moral en el DCEU, ya que previamente no había tenido ese poder de decisión.

Goyer, hablando durante un panel de Comic-Con@Home de San Diego llamado “El arte de adaptar los cómics a la pantalla”, comentó que hubo un final alternativo en el que Superman no mata a Zod. El guionista dice que hubo una idea de que Superman pusiera a Zod en un criptópodo y lo arrojara al espacio.

Sin embargo, también agrega que la elección se sintió como la decisión que tomaría un policía y no encajaba con el tono de la historia que contaron en “Man Of Steel”:

“Hubo uno de esos criptópodos en el barco que termina convirtiéndose en la Fortaleza de la Soledad en la que es capaz de volver a meter a Zod y luego arrojarlo al espacio. Hablamos de eso y tal vez algunas personas hubieran estado más felices con eso, pero se sintió como un policía por la historia que estábamos contando“.

Superman mata a Zod al final de "Man of Steel", una decisión llena de controversia para los fans (Foto: Warner Bros.)

Goyer agrega que la decisión de Superman de matar a Zod se basó en la “inmadurez” del personaje de la historia. Defiende la decisión final de matar a Zod diciendo que querían poner a Superman en una posición en la que sienta que no tenía otra opción más que hacer lo que hizo al final.

El guionista termina diciendo que el código moral es uno que se ha impuesto en un mundo ficticio, y que sentían que podían cambiarlo por su historia. Lo que sea que se piense del final de “Man Of Steel”, en definitiva es bastante fuerte, ya que es un momento impactante dada la expectativa de que Superman no matará a Zod.

Superman mata a Zod al final de "Man of Steel", una decisión llena de controversia para los fans (Foto: Warner Bros.)

El problema radica en la ejecución, ya que no está tan claro como Goyer y Snyder podrían haber querido que Superman no tuviera más remedio que matar al villano. El final alternativo, por otro lado, podría haber satisfecho a los puristas de los cómics, pero también habría sido menos efectivo.

Por un lado, habría dejado la historia abierta, y dejado espacio para que Zod regresara en algún momento y, en segundo lugar, no habría tenido el factor sorpresa. No hay duda de que el final de “Man of Steel” Goyer y Snyder fue mucho más efectivo, el hecho de que todavía se esté discutiendo siete años después demuestra su efectividad.

VIDEO RECOMENDADO

Breve vistazo del traje negro de Superman en acción, que mostró el mismo Zack Snyder

Breve vistazo del traje negro de Superman en acción, que mostró el mismo Zack Snyder