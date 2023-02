Marco Antonio Solís es que aquellos artistas que jamás pasarán de moda y se mantienen vigentes con el paso del tiempo, no por nada fue nominado a “Mejor Álbum Regional Mexicano” con el disco “Qué ganas de verte (Deluxe)” en la 65 edición de los Premios Grammy, realizado el 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles, Estados Unidos. Aunque no logró hacerse con el galardón, el cantautor pasó un momento muy agradable al lado de su esposa Cristy Salas, con la que se dio un tierno beso, algo que dividió a los fanáticos del intérprete de “Tu cárcel”.

¿Por qué dicha muestra de amor generó diferentes opiniones entre los seguidores de El Buki si en varias ocasiones y eventos lo hemos visto al lado de su pareja, luciéndose muy orgulloso de ella? A continuación, lo que dijeron sus fans.

Cuando Marco Antonio Solís se presentó durante la 23° entrega anual de los Premios Grammy Latinos en el Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada, el 17 de noviembre de 2022 (Foto de VALERIE MACON / AFP)

UN BESO QUE DIVIDIÓ A LOS FANÁTICOS DE MARCO ANTONIO SOLÍS

Si bien, el cantante no se hizo con la victoria en la categoría en la que fue nominado, pues la ganadora fue Natalia Lafourcade con “Un Canto por México – El Musical”, él quiso demostrar que el mayor premio que tiene en su vida es su esposa, por lo que no dudó en subir un clip de unos segundos, donde se da un tierno beso con Cristy Salas.

En el video de Instagram, se ve a Marco Antonio Solís y su esposa sentados disfrutando al ritmo de “Crazy In Love”, luego ella apoya su cabeza con la del artista y a los pocos segundos se dan un tierno beso, para terminar el clip sonriendo.

Esta muestra de amor fue aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes les escribieron mensajes de admiración como: “Bonita pareja, siempre juntos y acompañándose; eso es lo importante, lo demás sobra. Besitos desde Andalucía, España”, “Bellos, Dios bendiga siempre este eterno amor” y “Los amo”.

Sin embargo, a otro grupo de fanáticos no les gustó para nada el clip. “Demasiado filtro, así se ven tan falsos hasta el beso. No tengas miedo de cómo te ves mujer, todos saben tu edad (…)”, “Ya parece un pegaste, no se quita del ladito para nada, más que amor lo que creo es que está bien insegura la señora y anda cuidando el ganado”, “No les creo nada”, “Ay ese beso como que no se miró bien, así tan fingido”, fueron algunos de los comentarios.

El beso que se dieron Cristy Salas y su esposo en los Premios Grammy (Foto: Marco Antonio Solís / Instagram)

¿POR QUÉ EL BESO DE MARCO ANTONIO SOLÍS Y SU ESPOSA FUE CRITICADO?

Para algunos fans que siguen la vida de su ídolo musical, en el videoclip que subió Marco Antonio Solís, su esposa Crysty Salas está más pendiente de cómo sale ella que proyectar el gran amor que siente por el intérprete de “Si no te hubieras ido”.

Según precisan, solamente se preocupa en mirar la cámara y no darle la atención debida al gesto que pretenden transmitir; mientras el cantante cierra los ojos cuando su amada le da el beso, la mujer fija su mirada en la cámara, y aunque al final lo ve brevemente, para varios esto no es suficiente.

La vez que Marco Antonio Solís llegó con su esposa Cristy Salas para ser honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en California, el 5 de agosto de 2010 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN JUNTOS MARCO ANTONIO SOLÍS Y CRISTINA SALAS?

En 1992, Marco Antonio Solís conoció a Cristina Salas en Nueva Jersey durante las grabaciones de un videoclip del grupo Los Bukis, que integraba el mexicano. Según trascendió por aquellas épocas, fue amor a primera vista, por lo que comenzaron a salir y más adelante confirmaron su romance.

Al año siguiente, se casaron el 16 de diciembre de 1993 y fruto de su matrimonio con la cubana, el artista tuvo dos hijas: Mar y Alison.