Solo basta con mencionar a Marilyn Monroe para que de inmediato se nos venga a la mente la imagen de aquella mujer rubia que se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de los 50 y principios de los 60, y que actualmente sigue más vigente que nunca. Si bien, su temprana muerte, a los 36 años, dejó consternada a la industria del entretenimiento, donde se desempeñó como actriz y cantante, ella supo cautivar a millones de fanáticos en todo el mundo, y aunque muchos la amaban, hubo alguien que la rechazó. Nos referimos a su verdadero padre.

Si estás pensando que su progenitor no quiso saber de ella solo cuando nació, estás equivocado; ya que cuando la ‘bomba sexy’ era toda una estrella de Hollywood, trató de acercarse a él, pero obtuvo como respuesta su desprecio y negativa en conocerla. A continuación, te contamos quién es su verdadero padre y por qué jamás quiso a la actriz que llegó a ser vinculada sentimentalmente con el entonces presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy.

Marilyn Monroe posa en 1959 para los fotógrafos en el aeropuerto de La Guardia antes de volar a Chicago, para la presentación de su película "Some like it hot" (Foto de Stringer / AFP)

EL VERDADERO PADRE DE MARILYN MONROE

El verdadero padre de Marilyn Monroe se llama Charles Stanley Gifford, quien conoció a la madre de la actriz, Gladys Baker, cuando trabajaban en Consolidated Film Industries. De acuerdo con informes, ambos tuvieron una aventura en 1925 y al año siguiente nació la ícono de la cultura pop y la moda, pero él no quiso saber nada sobre ella.

Por tanto, cuando se asentó su certificado de nacimiento figuraba como su padre Edward Mortenson, quien era el esposo de su mamá en aquel entonces. Es así que fue registrada con el nombre de Norma Jeane Mortenson. Cabe señalar que, Baker y Mortenson se casaron en 1924, pero se separaron meses después, aunque se divorciaron oficialmente en 1928.

Desde ese momento, los rumores asegurando que Charles Stanley Gifford era el verdadero padre de Marilyn Monroe eran cada vez más fuertes, pero él lo negó. Sin embargo, su paternidad fue confirmada décadas después: en abril de 2022, luego de realizar pruebas de ADN con parte del cabello de la actriz y usando muestras de frotis de la mejilla de la nieta de Charles, Francine, y la bisnieta, Lisa, de acuerdo con el documental “Marilyn, Her Final Secret”, publica Variety.

Marilyn Monroe durante el tournage de la película "Le Prince et la Danseuse" en los estudios de Pinewood près de Londres, el 14 de agosto de 1956 (Foto: AFP)

¿POR QUÉ CHARLES STANLEY GIFFORD NUNCA QUISO CONOCER A SU HIJA?

Debido a que Marilyn Monroe se dio cuenta de que quien la había firmado no era su verdadero padre y se enteró de la identidad de su progenitor, ella trató de acercarse a él, pero este jamás quiso verla.

Incluso cuando se convirtió en una estrella, lo buscó varias veces. Charles Stanley Gifford negó ser su padre y le dio una respuesta muy dura: “Estoy casado y tengo una familia. No tengo nada que decirte. Llama a mi abogado”, le dijo de acuerdo al libro “Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon”.

Finalmente, él dejó de existir a los 66 años, en 1965, de un ataque al corazón. Hasta antes de su muerte, negó algún vínculo con la talentosa actriz.