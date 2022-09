Marilyn Monroe es una de las estrellas de Hollywood más recordadas en la actualidad, a pesar de haber fallecido hace más de seis décadas, y cómo no iba a serlo si se convirtió en el emblema de la revolución sexual de los años 50 y 60. Debido a que su corta vida, ya que murió a los 36 años, es de gran interés, todos se preguntan qué fue lo que realmente pasó entre ella y John F. Kennedy.

Si damos una mirada a la “Blonde”, la biopic de la actriz y cantante que aterrizó en Netflix, se deduce que entre ellos hubo algo más que una simple amistad, cariño y respeto, pues vemos que tuvieron un encuentro íntimo, algo que no habría gustado a la “bomba sexy”, interpretada por Ana de Armas, a quien en la trama vemos llorando de impotencia y decepción. Cabe resaltar que, en el filme no se menciona a JFK, aunque se deja muy claro de quién se trata.

Si bien, esto solo se trata de una ficción, las dudas han comenzado a surgir en torno a ambos personajes. A continuación, te contamos lo que se sabe del tipo de relación que tuvieron la eterna ícono de la pantalla y el entonces presidente de los Estados Unidos.

Una fotografía sin fecha muestra a la actriz estadounidense Marilyn Monroe sonriendo (Foto: AFP)

¿CÓMO SE CONOCIERON MARILYN MONROE Y JOHN F. KENNEDY?

Para saber exactamente qué sucedió entre ellos es necesario retroceder en el tiempo hasta el momento en el que se conocieron; sin embargo, hay varias versiones. De acuerdo con el biógrafo James Spada, Marilyn Monroe conoció a John F. Kennedy en 1954 cuando fueron presentados por el cuñado del presidente Peter Lawford, precisó a People.

Otra versión señala que ambos asistieron a un baile en el Waldorf-Astoria de Nueva York, en 1957, aunque esto no sería del todo posible, ya que al evento acudieron un promedio de mil invitados y difícilmente habrían cruzado miradas. En aquella ocasión, cada quien fue acompañado de sus parejas.

Hay quienes mencionan que los dos se conocieron en 1961 durante la cena en la casa de Lawford en Santa Mónica, pero la mayoría de los biógrafos asegura que todo comenzó en marzo de 1962, de acuerdo con una publicación de Esquire.

El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, da un discurso sobre el esfuerzo espacial de la nación en la Universidad Rice en Houston, Texas, el 12 de septiembre de 1962 (Foto: NASA / AFP)

UNA AVENTURA

La misma noche de 1962, Monroe llamó a su amigo y masajista biógrafo James Spada para que le indique cómo debe dar unos masajes, incluso escuchó y habló con el mismo Kennedy, tal como lo relata en el libro “Marilyn Monroe: The Biography”.

“Marilyn me dijo que esta noche de marzo fue el único momento de su ‘aventura’ con John F. Kennedy. Mucha gente pensó, después de ese fin de semana, que había más. Pero Marilyn me dio la impresión de que no fue un evento importante para ninguno de los dos: sucedió una vez, ese fin de semana, y eso fue todo”, menciona.

¿HUBO MÁS ENCUENTROS?

Aunque la estrella dejó claro a sus amistades que solo fue una noche, para muchos esto no fue así, ya que entre ellos había una chispa, que ocultaban muy bien, los encuentros íntimos habrían sido más. Pero los dos tenían claro que era pasajero.

Retrato tomado en 1962 de la actriz estadounidense Marilyn Monroe durante su última película "Algo tiene que ceder" dirigida por George Cukor, que quedó inacabada (Foto: AFP)

MARILYN MONROE CANTA EN EL CUMPLEAÑOS DE JKF

Según la hija de Lee Strasberg, profesora de interpretación y amiga de Monroe, aquella noche de marzo que se conocieron, Kennedy le pidió que cante en su cumpleaños, solicitud que fue aceptada.

El 29 de mayo de 1962, Marilyn llegó al Madison Square Gardens a la fiesta de cumpleaños y recaudación del presidente de los Estados Unidos, y con una voz muy sensual le cantó por su día. “Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Mr. Presidente”, empezó.

Luego siguió con una parte de “Thanks for the Memory”, cambiando la letra. “Gracias, señor presidente / Por todas las cosas que has hecho / Las batallas que has ganado / La forma en que trata con US Steel / Y nuestros problemas por toneladas / Te lo agradecemos mucho”, dejando sin aliento a todos.

Tras ello, Kennedy subió al escenario y agradeció a la actriz: “Ahora puedo retirarme de la política después de que me cantaran el feliz cumpleaños de una manera tan dulce y saludable”. Después de esta presentación y palabras que él tuvo, se piensa que ambos tuvieron más encuentros.

Poco más de tres meses después, el 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe dejó de existir a causa de una sobredosis de barbitúricos.