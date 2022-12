Literalmente, Grupo Firme sí que sabe cómo meterse a todo al público al bolsillo; y a poco de finalizar 2022, lanzó el disco “Puras pa’ pistear”, que incluye un éxito que ya está arrasando en reproducciones en YouTube, nos referimos a “Me pierde por wey”, la primera canción inclusiva de la agrupación de música regional mexicana.

Si aún no la escuchaste, no te preocupes que a continuación te detallamos qué dicen sus letras, cuál es su significado y lo que se ve en el video del tema dedicado “para ellos y para ellas”, tal como lo señala Eduin Caz, líder de la banda.

¿QUÉ DICEN LAS LETRAS DE “ME PIERDE POR WEY”?

Las letras de “Me pierde por wey” narran la historia de dos personas (Eduin y su hermano Jhonny) que terminaron sus relaciones y están tomando, pero no por el dolor que les dejó aquel amor, sino brindando por haberse librado de quienes decían amarlos.

Y aunque sus exparejas traten de recuperarlos usando todo tipo de argumentos, ellos ya se dieron cuenta de la verdad y no están para perder su tiempo, pues saben lo mucho que valen.

En la canción, ambos señalan que ni las lágrimas de sus ex podrán convencerlos, ya que mientras ellos estaban ilusionados, solo obtuvieron traición y ahora que se dieron cuenta, por fin podrán darse la oportunidad con quienes valga la pena; total, hay muchas personas esperando conquistar sus corazones.

Jhonny Caz cantando "Me pierde por wey", mientras su hermano Eduin lo mira esperando su turno para entonar las letras (Foto: Music VIP Entertainment)

LETRAS DE “ME PIERDE POR WEY”

Debería venir/ Pa’ ver si es cierto que ando todo despechado/ Tal vez sus ojos sí me puedan ver tomando/ Pero no por un güey, cuando a este rancho siempre le sobró ganado

¿Qué se anda creyendo?/ Cosas que ni al caso/ No quiero un reencuentro/ ¿Con quién cree que está tratando/ Ya no me ande molestando

Me pierde por güey/ ¿Quién le mandó hacerme tantas corrientadas?/ Cual que ya estuvo, ahora la bebe o la derrama/ No quiera venderle palabras a don Labia

Y se chinga por güey/ Y es que su almohada no duró ni un día vacía/ A este vaquero, vaqueras le sobran en la vida/ No pierda su tiempo y no estorbe en la fila/ Cuando son como usted, una lloradita/ Una peda y la que siga

Me pierde por güey/ ¿Quién le mandó hacerme tantas corrientadas?/ Cual que ya estuvo, ahora la bebe o la derrama/ No quiera venderle palabras a don Labia

Y se chinga por güey/ Y es que su almohada no duró ni un día vacía/ A este vaquero, vaqueros le sobran en la vida/ No pierda su tiempo, no estorbe en la fila/ Cuando son como usted, una lloradita/ Una peda y el que siga

Los integrantes de la agrupación tomándose una fotografía para grabar "Me pierde por wey" (Foto: Grupo Firme / Instagram)

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE “ME PIERDE POR WEY”?

Como mencionamos en un inicio de la nota, “Me pierde por wey” está dirigido “para ellos y para ellas”, tal como lo señaló el vocalista de Grupo Firme.

Si bien, la canción lo entonan los hermanos, el momento que Eduin Caz la hace suya se dirige a las mujeres que se burlaron de él y termina rematando con la frase: “A este vaquero, vaqueras le sobran en la vida”. Cuando es el turno de Jhonny Caz, cambia el género de una palabra: “A este vaquero, vaqueros le sobran en la vida”, haciendo referencia que tras él hay varios hombres dispuestos a darle su amor desinteresado.

Como sabemos, Jhonny Caz es uno de los íconos de la comunidad LGTBIQ+, por lo que siempre, durante las presentaciones de Grupo Firme, canta a viva voz con su micrófono arcoíris, sin temor a ocultar lo orgulloso que se siente de ser homosexual, algo que ha sido aplaudido por su público.

¿QUÉ SE VE EN EL VIDEO DE “ME PIERDE POR WEY”?

Al inicio del video “Me pierde por wey” vemos a todos los integrantes de Grupo Firme, pero en especial la cámara se centra en Jhonny Caz, quien está tomando cuando es interrumpido por Eduin, que le hace recordar para qué están ahí.

“Johnny se te olvidó a lo que vinimos. Pero yo quisiera que me cantara esa canción que me gusta, esa que es para ellos y para ellas”, le dice a su hermano, quien de inmediato responde “una echadera bárbara”. De ahí, pide a su agrupación que toquen sus instrumentos para dedicar ese tema a todo pulmón a esa persona que no supo valorarlo.

Mientras ambos cantan, como ya es común en varios de sus videos, ellos y el resto de su equipo sale tomando bebidas alcohólicas, mientras expresan sus sentimientos por medio de las estrofas.