Con millones de seguidores en redes sociales y reproducciones en plataformas musicales, el “Grupo Firme” se ha consolidado como una de las bandas más populares e importantes de la música regional mexicana.

Y es que la fama de la agrupación no solo es por sus pegajosas canciones, sino también por el carisma de su líder, Eduin Caz, quien se roba la atención con sus curiosas actividades y publicaciones, muchas de las cuales no han tardado en hacerse viral.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el cantante nacido en Culiacán y sus compañeros, pues recientemente vivieron un incómodo momento durante una presentación en vivo.

La banda mexicana, con Eduin Caz a la cabeza, se encuentra en el mejor momento de su carrera musical (Foto: Grupo Firme / Facebook)

EL CONCIERTO DE EDUIN CAZ Y EL “GRUPO FIRME” EN LAS VEGAS

La fama de los intérpretes de “Ya supérame” y “El tóxico” les ha permitido participar en reconocidos festivales internacionales y realizar una gira por varias ciudades de México y Estados Unidos, concentrando una gran cantidad de asistentes.

Fue así como la banda de Eduin Caz celebró los 112 años desde Las Vegas, en Nevada, donde reunieron a más de 65 mil asistentes,quienes cantaron, bailaron y probaron algunos tragos.

Sin embargo, todo se saldría de control y Eduin Caz abandonaría el escenario, pese a que, por lo general, suelen ampliar sus presentaciones para divertirse con el público y hasta bajan a cantar con los asistentes.

De acuerdo con un video, compartido en el perfil de Chamochic, una influencer en redes sociales, al parecer, Caz recibió la orden de terminar su presentación a la 1:00 A.M., lo cual no cayó bien en el cantante.

“Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, quisiera poder amanecerme con ustedes, muchísimas gracias, a todos y cada uno de ustedes, espero se la hayan pasado de lo mejor, hayan disfrutado este espectáculo, me faltaron muchas canciones…”, comentó la celeb de México al público.

El cantante se mostró decepcionado y molesto con la decisión de la organización, pues esperaba cerrar a lo grande su presentación por el Día de la Independencia de México.

“Yo no pensé que se fueran a poner así, jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día, yo no lo pensé. Me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa, ¿ok? Muchísimas gracias”, añadió.