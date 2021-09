¿Cómo se conocieron Demir y Öykü? La telenovela turca “Mi hija” (“Kizim” en su idioma original) ha cosechado un éxito no solo en Turquía sino en el mundo por su conmovedora historia protagonizada por Öykü (Beren Gökyıldız), Demir (Buğra Gülsoy) y Candan (Leyla Lydia Tuğutlu). Sin embargo, padre e hija no siempre fueron los más unidos al inicio de la producción televisiva. Fue un choque para los dos personajes, aunque la pequeña confiaba desde siempre en que conquistaría el corazón de su padre.

El drama otomano apareció por primera vez el 19 de setiembre de 2019. Su emisión original tuvo una popularidad inmediata que posicionó a la ficción como una de las mejores de ese momento. Por ello, traspasó muy rápido las fronteras de Turquía para tener un éxito mayor a nivel internacional.

¿Cuántos capítulos tiene “Mi hija”? La serie turca, en su versión original, tiene una temporada con 34 episodios de 135 minutos. Sin embargo, en otros países, como España, sus episodios han sido presentados en tiempos más cortos para mantener la intriga entre los televidentes.

¿De qué trata “Kizim”? La telenovela otomana cuenta la historia de Öykü, una niña de ocho años que padece la enfermedad de Niemann-Pick, por la cual sufre una serie de problemas de memoria. La menor es abandonada por su madre biológica y después por su tía y queda en manos de su padre, Demir, un estafador que no sabía de su existencia y que aceptará cuidarla para evitar la cárcel. Ellos no sabrán que su vida, de inmediato, cambiará para siempre.

Öykü es diagnosticada con Niemann-Pick (Foto: Med Yapım)

¿CÓMO SE CONOCIERON ÖYKÜ Y DEMIR EN “MI HIJA”?

Öykü es una niña que no la ha pasado tan bien en los primeros episodios de “Mi hija”. La pequeña sufrió un primer abandono de su madre biológica y quedó al cuidado de su tía Zeynep, quien se ausentaba de su casa y dejaba que la pequeña se manejara a su suerte. Ante el diagnóstico de su terrible enfermedad, la niña termina solo con una carta de su pariente y la posibilidad de conocer a su padre.

La vida de Öykü era difícil pero no quería, de ninguna manera, terminar en un orfanato, por lo que recurre al acercamiento con Demir, su progenitor, de quien no sabía nada. Mientras que él era un estafador casi perdido que, tras ser capturado, no tiene otra opción que aceptar tomar su custodia, a pesar de que no quería ni cree que es su hija.

Öykü y Demir se conocieron por primera vez en el tribunal que veía el caso del criminal, quien debía ahora estar junto a su hija. El juez le pregunta a la niña si, en verdad, quiere ir con su padre, a lo que ella acepta sin dudar y deja en claro que no quiere pisar un orfanato de ninguna manera.

¿CÓMO TRABATABA DEMIR A ÖYKÜ AL INICIO?

Demir no quería saber nada de Öykü, hasta se podía decir que la despreciaba porque su libertad dependería de estar junto a ella, algo que no quería. Demir, sin embargo, se sorprende de la madurez de la niña y va tomándole un cariño que pensaba no sentir hacia ella, aunque no lo decía abiertamente en ese momento.

A pesar de su acercamiento, aparecen nuevos obstáculos, sobre todo por el pasado delictivo de Demir, y llegan al punto de casi perder la custodia de Öykü, quien ya se veía con un pie en el orfanato. Pero su padre logra salvarla y su relación se convierte en más sólida. Además, la figura de Candan también entra a revolucionar la vida de ambos.

Si bien se entiende, desde un comienzo, que Öykü buscaba un hogar, también se siente que Demir andaba en ese camino, que ya no gustaba de estar en el mundo delictivo. La familia que encontró con Öykü y Candan lo fortalecieron, a pesar de las carencias económicas, pero su prontuario delictivo es lo que más lo pondrá en aprietos en su deseo de ser un padre de familia responsable y de cuidar a Öykü de su enfermedad.

Esta telenovela turca se ganó el corazón del público por la emotiva historia de una padre y su hija. (Foto: Med Yapim)

¿DÓNDE PUEDO VER “MI HIJA”?

La telenovela turca “Mi hija” se emite en España a través de la señal de Antena 3. El canal de televisión suele estrenar episodios nuevos del drama todos los domingos en el horario de las 23:45 horas, después de la nueva serie otomana “Infiel”, una adaptación de “Doctor Foster” de la BBC.