¿En qué telenovelas trabajó Ibrahim Celikkol? El galán turco de “Tierra amarga” y “Mi hogar, mi destino” es uno de los más populares de la televisión no solo en su país sino que a nivel internacional. La celebridad ha tenido una trayectoria muy celebrada pero no todos los televidentes conocen sobre sus otros proyectos además de los que le dieron fama mundial.

El también modelo acaba de cumplir 40 años el 15 de febrero. Nació el Izmit, Kocaeli, en 1982. Además de posar en el escenario, también fue una de las promesas del baloncesto en su tierra natal.

Jugó en la liga juvenil pero todo cambió cuando empezó a acercarse a Osman Sinav, un director de cine que luego lo haría aparecer en la televisión como “Pars Narkoterör” en el papel del capitán Şamil Baturay.

De esta manera, Celikkol debutó en la pantalla chica en 2008 y su carrera fue en ascenso con producciones como “M.A.T.”, “Keskin Bıçak”, “Karadağlar”, entre otras ficciones. Aquí te contamos más sobre sus trabajos en las telenovelas turcas.

El actor turco en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: İbrahim Çelikkol / Instagram)

5 TELENOVELAS EN LAS QUE ESTUVO IBRAHIM CELIKKOL

5. “Iffet”

En esta serie de televisión, aparecida en 2011, Ibrahim Celikkol interpreta a Cemil, un joven taxista que mantiene una relación oculta con Iffet, una joven que sueña llegar al altar con él. Sin embargo, en la boda de unos amigos en común, el protagonista ultraja sexualmente a la mujer.

4. “Merhamet”

Mientras que en “Merhamet”, Celikkol da vida al novio de Irmak, con quien regresa a Estambul sin saber que, en dicha ciudad, se reencontraría con Narin, su primer gran amor. La novela turca se estrenó en 2013 y tuvo 44 episodios en dos temporadas.

3. “Kus Uçusu”

En 2021, el galán turco se adentró en otro reto, pero esta vez para Netflix, con “Kus Uçusu”, que en español se puede traducir a “Vuelo de pájaro”. En dicha historia, Celikkol es protagonista junto a Birce Akalay. Ambos intentan destacar dentro de un canal de televisión en conflicto entre dos generaciones.

2. “Mi hogar, mi destino”

En esta telenovela de 2019, Ibrahim Celikkol da vida a Mehdi, un mecánico humilde que no tiene ningún interés en casarse ni formar una familia hasta que se topa con Zeynep, una joven adoptada por una familia rica que ya estaba comprometida. Sus historias cambiarán para siempre. Sin embargo, el personaje del actor fue retirado de manera repentina a juicio de los televidentes.

1. “Tierra amarga”

Finalmente, “Tierra amarga” se ha convertido en uno de los últimos papeles que Celikkol ha tenido en la televisión y de los que más fama le ha dado a nivel internacional. En la historia de Züleyha, Demir y Yilmaz, la celebridad ha interpretado el papel de Hakan Gümüşoğlu, quien apareció para poner de cabeza a Çukurova.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE IBRAHIM ÇELIKKOL Y MIHRE MUTLU?

İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu se encuentran aislados en su casa después de que la segunda diera positivo a COVID-19. La arquitecta contó en su cuenta oficial de Instagram de los resultados y los malestares que viene sufriendo por el virus. Dijo que “nadie debería tener miedo” por su estado. Remarcó, además, que no está vacunada por varios sucesos infortunados.

“Ayer fue un poco difícil. Ningún medicamento ha sido bueno para mi dolor. Me contagié de coronavirus por segunda vez en 4,5 meses. Tuve una primera vez muy difícil. Lloré tanto ayer. Me hicieron un suero y, después de tomarlo, sudé 10 veces por noche y me cambié de ropa. Estoy mucho, mucho mejor ahora. No tengo ningún dolor todavía, gracias a Dios. Solo hay debilidad...”, colocó en una de las historias de la red social.

Mutlu explicó que, cuando quiso vacunarse en agosto de 2021, se contagió de COVID-19. Luego, volvió a intentarlo pero le dio un resfriado. Esperó a que se le pasaran los malestares y, mientras hacía las gestiones, sacó una cita y los médicos le informaron que estaba infectada por el peligroso virus. İbrahim Çelikkol, por su parte, no se ha pronunciado al respecto.

¿CUÁNDO SE CASARON İBRAHIM ÇELIKKOL Y MIHRE MUTLU?

ÇelikkoL contrajo matrimonio con Mutlu en 2017, en una boda que sorprendió a muchos. La pareja se comprometió en abril de 2017. El actor fue a la ciudad natal de Mutlu, Samsun, y preguntó por ella a su familia de acuerdo con las tradiciones y costumbres, y usaron sus anillos. Estaban tan felices que se casaron un mes después, el 25 de mayo del 2017, sin esperar demasiado.

La joven pareja tuvo una boda de ensueño y todos los pudieron constatar porque İbrahim Çelikkol compartió fotos en su cuenta de Instagram. La romántica ceremonia se realizó en Datea, Turquía, con túnicas blancas y coronas de flores en la cabeza.

El actor dijo estar profundamente enamorado y que el matrimonio tuvo muchos efectos positivos en su propia vida. En 2019 anunció la llegada de su bebé, Alí, quien nació el 6 de diciembre de ese año.