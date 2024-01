En abril del 2023, tras el éxito de sus primeras dos entregas, Telemundo emitió la gran final de la tercera temporada de “La casa de los famosos”, su última edición antes de que el reality pasara a TelevisaUnivision y que vio a Madison Anderson llevarse el gran premio al superar a Paty Navidad y Pepe Gámez.

La victoria de la modelo y cantante puertorriqueña, que se unió a Alicia Machado e Ivonne Montero en la lista de campeonas, le permitió a la celeb de Estados Unidos iniciar una carrera como presentadora, haciendo su debut en Telemundo, solo una semana después de separarse de su novio Conn Davis.

Con el paso de los meses, Madison desapareció de las cámaras para vivir su romance con Pepe Gámez, su compañero en el reality y con quien inició una relación meses después, además de enfocarse en un nuevo proyecto que ya vio la luz.

Madison Anderson fue la ganadora de la tercera temporada de "La Casa de los Famosos" (Foto: Telemundo)

“MI RAZÓN”, LA NUEVA CANCIÓN DE MADISON ANDERSON

A través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con casi medio millón de seguidores, la modelo y Miss Puerto Rico de 28 años compartió su alegría al revelar que estrenará su nueva canción, la primera del 2024.

“Estoy superemocionada, superfeliz de que finalmente después de muchos meses de espera mañana lanzo mi canción que se llama ‘Mi razón’”, compartió.

En sus stories, la modelo aseguró que el tema se inspiraba en el público que le mostró su apoyo desde sus primeros días como modelo y participante de reality.

“No tengo las palabras para expresar cómo me siento. Me siento tan feliz porque esta canción es muy especial”, añadió en el video.

El tema se encuentra disponible en plataformas como YouTube, Spotify, entre otras, por lo que su acceso es libre y gratuito.

“Es especial porque esta canción está dedicada a todos ustedes, esta canción está dedicada a mis increíbles seguidores, a mis amigos, a mis familiares, mi papá Dios, a mi país. Hice esta canción pensando en todos ustedes”, detalló.

LA REACCIÓN DE PEPE GÁMEZ

Mientras que la modelo boricua deseó que al público le gusta la canción tanto como ella disfrutó realizándola, su novio, el actor mexicano Pepe Gámez, se sumó a sus seguidores felicitándola por el lanzamiento, el primero del año.

“Les aviso que si la escuchan más de 3 veces luego la van a andar tarareando sin darse cuenta, así me pasó a mí”, comentó.

Finalmente, el exactor de Rebelde le dedicó un emotivo cierre a su comentario: “Te quedó increíble mi amor”.