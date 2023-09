El universo de “Harry Potter” está de luto. El destacado actor Michael Gambon ha fallecido a los 82 años de edad, para tristeza de todos los que disfrutamos de su talento dándole vida al famoso director Dumbledore en la saga cinematográfica. A continuación, te contamos todo lo que sabemos sobre su lamentable deceso.

Vale precisar que el artista irlandés-inglés tuvo una carrera de seis décadas, gracias a la cual recibió tres premios Olivier, dos premios SAG y cuatro premios BAFTA.

Gambon fue uno de los miembros originales del Royal National Theatre e hizo su debut profesional en el teatro, con la producción “Otelo” (1962) del Gate Theatre. Desde allí, apareció en diversos proyectos artísticos.

Entre sus papeles más destacados, se encuentra el del detective Jules Maigret en la adaptación de ITV de los doce libros del autor Georges Simenon.

Además, fue parte del reparto de obras como “The King’s Speech”, “Sleepy Hollow”, “Cordelia” y “Judy”, en donde se registra una de sus últimas interpretaciones en pantalla.

¿DE QUÉ MURIÓ MICHAEL GAMBON?

En un comunicado oficial de la familia de Sir Michael John Gambon, se informó que el reconocido histrión partió de este mundo a causa de una delicada enfermedad.

“Michael, un amado esposo y padre, murió en paz en el hospital en compañía de su esposa Anne y su hijo Fergus debido a una neumonía”, se lee en el texto publicado el jueves 28 de septiembre del 2023.

“Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento doloroso y les agradecemos sus mensajes de apoyo y amor”, agrega el escrito.

Desde aquel anuncio, cientos de usuarios de las redes sociales lo han homenajeado a través de las plataformas digitales.

Michael Gambon, actor que le dio vida a Albus Dumbledore en “Harry Potter”, falleció a los 82 años de edad (Foto: Warner Bros.)

LAS REDES SOCIALES LAMENTAN LA MUERTE DE MICHAEL GAMBON

Jeremy Clarkson, quien fue conductor del show televisivo “Top Gear”, lamentó el triste deceso de uno de los más queridos invitados a ese programa.

“Me entristece mucho saber que Michael Gambon ha muerto. Fue tremendamente divertido y un invitado tan estupendo que incluso le pusimos su nombre a un rincón”, escribió en su perfil de X (red conocida antes como Twitter).

Las cuentas oficiales @harrypotterfilm y @wizardingworld de Instagram también se despidieron de la estrella con unas sentidas palabras.

“Nos entristece enormemente la noticia del fallecimiento de Sir Michael Gambon. Aportó una alegría inconmensurable a los fans de Harry Potter de todo el mundo con su humor, amabilidad y gracia. Siempre llevaremos su recuerdo en el corazón”, se lee en el escrito.

Por supuesto, los fans de la franquicia basada en los libros de J. K. Rowling se sumaron al dolor de sus seres queridos.

MICHAEL GAMBON NO FUE EL PRIMERO EN INTERPRETAR A DUMBLEDORE

Pese a ser recordado como el director de Hogwarts en las películas de “Harry Potter”, Michael Gambon no fue el primer actor en interpretarlo en el cine.

Previamente, su colega Richard Harris fue seleccionado para darle vida al personaje en las dos primeras entregas de la saga.

Lamentablemente, Harris falleció en el 2002 y, desde entonces, Gambon tomó esa responsabilidad. La primera película en la que apareció fue “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” (2004) y fue el artista con el que nos despedimos de Dumbledore en “Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2″ (2011).

Michael Gambon como Dumbledore en la saga "Harry Potter" (Foto: Warner Bros.)

LA ESCENA DE MICHAEL GAMBON EN “HARRY POTTER” QUE SE HIZO VIRAL TRAS SU MUERTE

Luego del anuncio del fallecimiento de la estrella, los fans han viralizado una de las escenas más emotivas de la franquicia: la sentida muerte de Dumbledore.

Puedes verla, a continuación:

VIDEO RELACIONADO

Harry Potter es una de las sagas más queridas por grandes y chicos. Si bien los libros fueron en su momento un fenómeno mundial, sus películas hicieron posible que el mundo mágico del joven mago cobre vida. Fueron poco más de 10 años de rodaje de las 8 películas, y aquí te traemos el detrás de cámaras del primer y el último día de grabación de esta icónica saga.