Las historias de amor suelen trascender al tiempo y prueba de ello es el reciente matrimonio de Michelle Renaud y Matías Novoa. Y es que los actores se dieron el sí durante una exclusiva ceremonia que agarró por sorpresa a los medios y sus fanáticos. Pero, ¿por qué se casaron teniendo menos de dos años de relación?

La noticia del mes fue, sin lugar a dudas, la boda de los célebres Michelle Renaud y Matías Novoa. Resulta que la parejita se casó este último sábado 9 de diciembre durante una boda totalmente íntima que contó con la presencia de amigos y familiares de los histriones.

Prueba de la exclusividad de esta unión marital fue el número de medios que se encontraba en dicho evento. Apenas una revista llegó a cubrir lo que fue este icónico momento protagonizado por el actor chileno y la histrionisa mexicana.

Sobre el momento de la boda, la oriunda de Ciudad de México aseguró sentirse totalmente ansiosa. “Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías”, indicó la actriz de 35 años a la revista Caras.

Así fueron los detalles de la boda de los famosos (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

Lejos de mostrarse tranquilo, Novoa también recalcó que se encontraba de la misma manera que su mujer. “Yo también estoy feliz. Juré que no me iba a poner nervioso. Pero sí me puse nervioso y estoy bastante ansioso, pero feliz de unir nuestro amor y de prometer nuestro amor delante de mucha gente que queremos”, señaló.

Y aunque la boda terminó siendo una buena nueva para la prensa hispana y los fanáticos, miles de seguidores de los actores llegaron a la conclusión de que dicha unión marital fue demasiada apresurada. ¿La razón? No tenían ni dos años de noviazgo.

Pero, ¿cuál fue realmente el motivo por el que Novoa y Renaud contrajeron nupcias teniendo menos de dos años de noviazgo?

ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE MICHELLE RENAUD CONTRAJO MATRIMONIO CON MATÍAS NOVOA

Fue el pasado 4 de diciembre cuando Renaud publicaba, de manera intencional, un metraje en sus redes sociales probándose varios vestidos de novia. Para muchos era una señal o algún tipo de indirecta, pues nadie creía que en menos de 10 días estarían dándose el sí de manera oficial.

Sin embargo, las razones de su boda quedaron totalmente expuestas por la propia Michelle, quien a sus 35 años aseguró que su matrimonio con el histrión chileno no fue algo planificado ni mucho menos.

“Desde que yo conocí a Matías me encantó que se quería casar, tener hijos, familia y tal, pero esta ceremonia la planeamos hace poco tiempo”, indicó la expareja de Josué Alvarado.

En esa línea, Matías Novoa también pudo corroborar dicha versión, pues alegó que estuvo a casi nada de casarse con la actriz durante una ceremonia pequeña entre familiares. No obstante, los detalles fueron cada vez más necesarios dados los invitados que se venían sumando al evento.

“Hace muy poquito tiempo íbamos a casarnos, pero más chiquito todavía, con su familia, mi familia, pero se fue agrandando. Y dijimos bueno, si vamos a celebrar nuestro amor, pues celebremos un poquito más grande (…) Pero puro amor, con la gente más cercana y bueno, se armó ya la fiesta que queríamos”, indicó el experto en artes escénicas.

Pero, existiría una razón más importante por la que habrían decidido casarse a inicios de diciembre y semanas antes de las fiestas de Navidad. Resulta que, gracias a las fotografías publicadas por algunos invitados a la boda, pudimos notar un pequeño detalle en la novia: su vientre abultado.

El vientre de Michelle Renaud llamó la atención de la prensa y sus seguidores (Foto: Emanuel Palomares / Instagram)

Y es que, más allá de los lujos y la decoración totalmente extravagante, fue la pancita de la actriz el que lució levemente abultado, lo cual generó la oleada de rumores acerca de un posible embarazo de Michelle Renaud.

Tales especulaciones serían alimentadas por la pareja al momento que confesaron su deseo de agrandar su familia. Recordemos que ambos tienen un hijo de sus relaciones pasadas, por lo que no verían con malos ojos concebir uno que termine sellando su amor.

Los actores se casaron en una exclusiva ceremonia (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

Sea como fuere, la espontaneidad fue algo vital en este matrimonio que dejó totalmente helados a la farándula y las redes sociales. Y tú, ¿te casarías tan de prisa como Michelle y Matías?

UNA DULCE HISTORIA DE AMOR: ¿CÓMO NACIÓ EL ROMANCE ENTRE MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA?

En el año 2021, el actor chileno y Michelle Renaud coincidieron por primera vez mientras filmaban “Doblemente embarazada 2″. Ambos compartieron escenario con reconocidos artistas como Daniel Sosa, Verónica Jaspeado y Paola Real. A pesar de que en ese período solo cultivaron una amistad fuerte, los admiradores notaron una conexión única entre ellos.

Tras ese primer encuentro, la telenovela “La Herencia” los reunió nuevamente, y en esta ocasión, su relación fue más allá de la ficción, ya que ambos quedaron enamorados el uno del otro. Al principio, intentaron mantener su romance en privado, especialmente porque él estaba atravesando un proceso de divorcio. Tiempo después, decidieron hacer público su amor en octubre del año pasado.

La mexicana y el chileno han logrado ser una de las parejas mediáticas del momento (Foto: Matías Novoa / Instagram)

Desde entonces, han sido pura miel, sea en eventos, redes sociales y, en especial, su unión como marido y mujer. ¡Muchas felicidades por esta nueva etapa, Michelle y Matías!

